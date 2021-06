Ganó elección y ahora no puede entrar a su municipio porque está amenazada

OAXACA, Oax. (apro).- A pesar de ganar la elección en el municipio de San Dionisio del Mar, donde desde hace 11 años no se celebraban elecciones, la candidata de la coalición PAN-PRD-PRI, Sonia Luis Gallegos, no puede ingresar a esa comunidad mareña porque penden sobre ella amenazas de quemarla viva si lo hace.

La presidenta electa refiere que existen amenazas de muerte y linchamiento por parte del candidato del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Alejandro Orozco Gutiérrez, quien perdió la contienda el pasado 6 de junio.

De acuerdo al cómputo municipal que realizó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, obtuvo 1 mil 11 votos, el 34.2016 % de la votación, mientras que el candidato de RSP sumo 923 votos, el 31.2246 %.

"Desde el día 7 de junio comencé a recibir amenazas contra mi persona de parte del grupo perdedor que no respetó el acuerdo firmado previamente de no aliarse con otro candidato, lo que hicieron tres días antes al unirse tres candidatos, no impugnar la contienda, lo que hicieron ante el órgano electoral e integrarse a la planilla ganadora”, lamentó.

La presidenta electa denunció que “con la amenaza de lincharme, cerraron los accesos del pueblo para que yo no saliera a recibir mi constancia, pero logré atravesar el mar y la recibí. Ahora no me dejan entrar, por eso hago un llamado a la reconciliación y que respeten la voluntad del pueblo”.

Sonia Luis Gallegos responsabiliza de cualquier agresión a su persona, a su familia y a los integrantes de su planilla al candidato perdedor, Alejandro Orozco Gutiérrez.

Cabe recordar que la Secretaría General de Gobierno y el Instituto Nacional Electoral (INE), lograron conciliar con grupos antagónicos de San Dionisio del Mar, para que después de 11 años, se puedan realizar elecciones de autoridades municipales en esa localidad de la región del Istmo de Tehuantepec.

Fue la disputa y control del poder municipal, así como la supuesta oposición al proyecto eólico en la Barra Santa Teresa, lo que detonó el conflicto en San Dionisio del Mar.

Por lo pronto, la presidenta electa no ha logrado entrar a la población después de recibir su constancia de mayoría en las instalaciones del IEEPCO.