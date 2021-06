Reportan 50 fallecidos por covid-19 que ya habían sido vacunados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De las 41 millones 368 mil 66 dosis de vacunas contra covid-19 aplicadas hasta el 22 de junio, el portal Sin Embargo indicó que hay 50 muertes por coronavirus en ocho entidades de personas con el esquema de inoculación completo o que sólo tienen una dosis.

“De acuerdo con especialistas, una persona vacunada está protegida frente a la enfermedad, pero puede tardar en generar anticuerpos y, por eso, aún se investigan las causas del por qué se han detectado ciertos casos en el mundo”, indicó.

La semana pasada se reportaron casos en Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora e Hidalgo, donde el secretario de Salud, Alejandro Benítez Herrera, confirmó la muerte de 36 personas, de las cuales 25 tenían una dosis y 11 el esquema completo.

“La vacuna no es la panacea y no todos reaccionamos de la misma manera forma a la vacuna. No todos levantamos la misma cantidad de concentración de anticuerpos”, comentó en conferencia de prensa.

El funcionario señaló que están realizando una investigación sobre qué tipo de biológico se les aplicó, qué enfermedades prexistentes tenían y qué tipo de cepa los infectó de coronavirus para determinar las posibles causas del deceso.

En Sonora, el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, dio a conocer que seis personas con el esquema de vacunación completo se contagiaron de coronavirus y fallecieron. Sin embargo, aclaró que el número es menor que el de las personas que no quisieron vacunarse.

El secretario de Salud de San Luis Potosí, Miguel Ángel Lutzow Steiner, contó a El Universal que se contagiaron 41 personas que tenían completo su esquema de vacunación contra el coronavirus, de los cuales cuatro fueron hospitalizados por complicaciones y dos fallecieron pues tenían una enfermedad crónica y se contagiaron del virus.

“Quiero aclarar, para que no se preste a malas interpretaciones, que estas dos personas justo habían recibido la segunda dosis y desarrollaron la enfermedad. Tenían enfermedades crónicas y que lamentablemente perdieron la vida. No había transcurrido el tiempo necesario que se espera para poder desarrollar la inmunidad”, indicó.

La víspera, la secretaria de Salud de Michoacán, Diana Carpio Ríos, dio a conocer que una persona murió en Michoacán y había sido vacunada en marzo, pero viajó dos veces en camión hacia Guerrero y participó en diversos eventos políticos sin usar cubrebocas. Otra se contagió de coronavirus, pero solo necesitó atención médica. Están investigando con qué variante se contagió.

El fin de semana, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, destacó que 303 personas vacunas se han contagiado de coronavirus. aunque solo una, de 63 años, falleció en el municipio de Linares.

El secretario de Salud de Yucarán, Mauricio Sauri Vivas, informó al Diario de Yucatán, a principios de junio, que una persona vacunada murió por coronavirus, pero no había pasado tiempo suficiente para generar anticuerpos.

El 7 de mayo, el secretario de Salud de Baja California Sur, Víctor George Flores, señaló al Semanario Zeta que seis adultos mayores vacunados fallecieron por coronavirus, de los cuales tres se contagiaron de la nueva variante de coronavirus antes de que se les aplicara la vacuna, pero al momento de que fueron inmunizados no presentaron síntomas.

El 22 de abril, el Servicio de Salud de Oaxaca (SSO) anunció la muerte de un hombre de 80 años tras recibir la vacuna contra coronavirus y fue catalogado como un Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI), según El Universal.

El Financiero reportó, por las mismas fechas, la muerte de una mujer de 64 años en Villa Jiménez, Michoacán, ya vacunada contra coronavirus y el diario lo atribuyó a la vacunación.

El 21 de marzo, en Guerrero, se reportó la muerte de un adulto después de 41 minutos de haber sido vacunado. El secretario de Salud del estado Carlos de la Peña Pintos, aseguró que la conclusión del deceso fue que el adulto mayor no murió por trombosis y descartó que haya sido por la vacuna.