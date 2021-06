Las autodefensas no deben existir; la responsabilidad de la seguridad es del Estado: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de la creación de grupos de autodefensa, guardias blancas y paramilitares en el país, argumentando que se trata de grupos criminales que aprovechan la situación de inseguridad para “encubrir o proteger a delincuentes”.

“No estoy de acuerdo y lo mejor es que se confié en la autoridad, que ya no es la autoridad de antes porque anteriormente no había frontera, no se sabía dónde terminaba la delincuencia organizada y donde iniciaba la delincuencia de cuello blanco, o para decirlo con mayor claridad, eran lo mismo, había contubernio”, expresó el mandatario en la conferencia de prensa.