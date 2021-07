Riva Palacio y De Mauleón responden a Ana Elizabeth García, tras exhibición de “fake news”

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- Después de presentar la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, la encargada Ana Elizabeth García Vilchis evidenció la información falsa difundida por Javier Tejado Dondé, Raymundo Riva Palacio, Héctor de Mauleón, Carlos Loret de Mola, Peniley Ramírez, Salvador García Soto y Joaquín López Dóriga. Algunos respondieron en redes sociales.

En la conferencia mañanera, García Vilchis recordó que el colaborador de la Revista Nexos y el periódico Reforma y abogado de Televisa, Javier Tejado Dondé, publicó el 22 de junio, en El Universal un artículo titulado: “Aún no hay padrón de telefonía y ya empezó el espionaje”. Información que fue replicada por Raymundo Riva Palacio, Héctor de Mauleón y Carlos Loret de Mola, todos beneficiarios, dijo, del régimen anterior neoliberalista.

Riva Palacio dedicó 15 mensajes en su cuenta de Twitter para justificarse: “Se refirió a mí una vez más, a raíz de un tuit de ayer donde mencioné que la Guardia Nacional participaba en el desalojo de la UDLAP, en el momento que se estaba dado y a partir de lo que informaban estudiantes y maestros.

“@lopezobrador_ a través de una colaboradora, lo usó para continuar sus difamaciones contra la prensa independiente. Una imprecisión que se corrige prueba que no hay dolo, sino interés en que la información sea de la mejor calidad posible. Una mentira, con dolo, es lo que hace”, señaló en sus redes sociales, junto con otros dos mensajes.

De Mauleón indicó: “El nuevo ‘tribunal de la verdad’ de AMLO: mentiras, falsedades e imprecisiones”.

Y compartió la respuesta de Emilio Godoy sobre Laguna Verde, en el que indicó: “AMLO mencionó esta mañana mi investigación sobre basura nuclear, publicada en @elpais_america. El gobierno no desmiente su contenido y solo recurre a ataques ad hominem”, aunque en la mañanera se citó a Rocío Nahle y su desmentido.

García Soto agradeció y reculó en la información que publicó: “A @lopezobrador_ le agradezco lo de ‘columnista estrella’, aunque no me lo crea. Y corregí ese día q (sic) no era sicario, pero sí comunitario armado, figura ambigua, vinculada al narco y fuera de la Constitución. Si para el presidente eso es normal, se entiende el fracaso de la seguridad”, se explicó.

Exhibidos en la mañanera

El 24 junio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, negó que se investigue y espíe a los reporteros y columnistas, ya que no hay necesidad, pues ya sabe quiénes son.

Luego citó la nota titulada “México contrató 35 millones de vacunas CanSino con una empresa inexistente”, publicada por Peniley Ramírez, en el portal estadunidense Univisión Noticias que cita a los “líderes de opinión” Desirée Navarro, Max Kaiser y Clemente Castañeda, “prominentes tuiteros diríamos nosotros, con muchos seguidores, pero con poca credibilidad”.

Otra nota presentada fue: ‘El exceso de basura radioactiva acecha a la central nuclear Laguna Verde’, publicada por Emilio Godoy, en el periódico español El País, de la cual se publicaron 12 versiones sin consultar al gobierno o pedirle su versión.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, publicó en su cuenta de Twitter la aclaración y solamente tres medios de comunicación retomaron la nota.

Una más fue la noticia falsa que el 11 de junio fue publicada por Gaspar Vela: “El presidente pasa frente a sicario armado como si nada”, sobre una gira por Guerrero hecha por López Obrador, donde saluda a una policía comunitaria, reporteros y ciudadanos.

Esta información fue retomada por el columnista Salvador García Soto en El Universal y Joaquín López Dóriga, el 27 de junio, con el título: “En riesgo, el presidente López Obrador pasa frente a un hombre armado como si nada” y publicaron un video editado, impreciso y quien aclaró el video fue Carlos Montesinos, quien le escribió que el video original fue publicado el 11 de junio.

Asimismo, mencionó un tuit de Raymundo Riva Palacio, donde escribió: “En tiempo real, la Guardia Nacional y la policía poblana están tomando las instalaciones de la Universidad de Las Américas, Puebla”, cuando se trató de un operativo de la policía estatal de Puebla por un conflicto entre la familia Jenkins que estaban intentando desalojar a una parte de la familia de la universidad; pero Riva Palacio asegura que la Guardia Nacional está ahí.

Dos minutos más tarde vuelve a publicar otro tuit: “En tiempo real, la Guardia Nacional y la policía poblana están tomando las instalaciones de la Universidad de Las Américas Puebla en este momento” y luego: “La Guardia Nacional y la policía estatal de Puebla están desalojando a profesores y alumnos de las instalaciones de la Universidad de Las Américas en Cholula, Puebla”. La Guardia Nacional lo desmintió.

“Es para mi un verdadero honor nominar para recibir el prestigiado premio del #PinochoDeLaSemana a los siguientes finalistas: Raymundo Riva Palacio, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón. Queda abierto el sistema para la votación y elegir al ganador”.