El EZLN acusa al INE de boicotear la consulta popular del 1 de agosto

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– El subcomandante insurgente Moisés, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), acusó este viernes al Instituto Nacional Electoral (INE) de estar haciendo lo posible para que la consulta popular del 1 de agosto “fracase”.

Moisés dio a conocer que ese grupo armado sí participará en la consulta popular del 1 de agosto, e incluso hará un llamado a todos a participar.

Señaló que “quienes en los partidos de ‘oposición’ se resisten a la consulta, no sólo temen lo que de ella se siga; también les aterra que las víctimas recuperen sus demandas del uso ruin y perverso que la ultraderecha hace de su dolor”.

Al dar a conocer que 177 zapatistas planean estar en una próxima “invasión a Europa”, de los cuales 62 aún no tienen pasaporte, dijo que se comisionó ya al Subcomandante Galeano para que se encargue de la participación de este grupo en la iniciativa nacional de la consulta popular del 1 de agosto, donde todos digan “Sí”.

“Sólo les adelanto que arrancará con nuestro llamado a participar en la así llamada ‘Consulta Popular’ del 1 de agosto, y a responder ‘Sí’ a la pregunta sobre si se debe o no hacer algo para cumplir con el derecho a la verdad y la justicia de quienes han sido víctimas por acciones y omisiones del Estado mexicano –que eso, y no otra cosa, es lo que señala la pregunta que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación del país que se llama México–“, dijo Moisés.

Explicó que quienes allá arriba, en los partidos de “oposición”, se resisten a la consulta, no sólo temen lo que de ella se siga; también les aterra que las víctimas recuperen sus demandas del uso ruin y perverso que la ultraderecha hace de su dolor.

El mando militar zapatista dijo que “el dolor no debe ser negocio electoral, y menos para fines tan mierdas como que regresen al gobierno quienes son algunos de los principales responsables de la violencia y que antes sólo se dedicaron a acumular paga y cinismo”.

Acusaron al INE de considerar a los indígenas como “extemporáneos”, ya que les niega la credencial de elector, y que “está haciendo lo posible para que la consulta fracase, porque sabe que también le toca su parte del delito por su política exclusiva para la piel clara y urbana”.

Moisés dijo a todos que deben entrarle, no viendo hacia arriba, sino mirando a las víctimas, y que hay que convertir la consulta en una consulta “extemporánea”.

“Esto con el fin de que así arranque, independiente de los de arriba, una movilización por una Comisión por la Verdad y la Justicia para las Víctimas, o como quiera que se llame. Porque no puede haber vida sin verdad y justicia”, agregó.

Denuncia obstáculos de la SRE

Moisés denunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) les ha negado los pasaportes, imponiendo requisitos burocráticos a 62 zapatistas de 177 que tienen previsto emprender el viaje por Europa.

Aunado al viaje emprendido por miembros del Escuadrón 421, este viernes el EZLN, en voz de uno de sus mandos militares como lo es Moisés, dio a conocer una nueva “Travesía por la Vida-Capítulo Europa”.

Dijo que ya está lista una compañía zapatista aerotransportada fuerte con 177 zapatistas, misma que está integrada en su totalidad por originarios de raíz maya, de las lenguas cho´ol, tzotzil, tzeltal, tojolabal y castilla.

“Somos nacidos en la geografía que llaman México. Nuestros ancestros nacieron y murieron en estas tierras. Como el Estado mexicano no reconoce nuestra identidad y origen, y nos dice que somos ‘extemporáneos’ (así dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, que somos mexicanos ‘extemporáneos’), hemos decidido bautizar a esta unidad de Escucha y Palabra como ‘La Extemporánea’”, dijo Moisés.

Vieron en los diccionarios que “extemporáneo” quiere decir “que es inoportuno, inconveniente”, o “que es impropio del tiempo en que sucede”. O sea que los pueblos originarios son inoportunos, inconvenientes e impropios, agregó.

“Nunca antes nos habían definido tan adecuadamente. Estamos felices de que al fin el Estado mexicano reconozca que así es como considera a los pueblos originarios de esta geografía llamada México. Creo que así es como lamenta el que no nos haya aniquilado… todavía; y que nuestra existencia contradiga el discurso oficial sobre la ‘conquista’. Ahora se entiende que la demanda del gobierno de México al de España, exigiéndole que pida perdón, es por no habernos exterminado”, dijo el mando militar del EZLN.

Indicó que de los 177 delegados, 62 de ellos no tienen aún el pasaporte. Y que la Secretaría de Relaciones Exteriores “está trincada en la ´inconveniencia´ que representamos”.

Expuso que a pesar de que han demostrado identidad y origen, les siguen exigiendo más y más papeles, ya sólo falta que pidan que los gobiernos de Centroamérica digan que no somos ciudadanos de esos países.

La compañía aerotransportada “La Extemporánea” irá con Moisés al frente, misma que ha estado preparándose desde octubre del 2020 y llevan casi un mes en cuarentena:

Van zapatistas indígenas cuya existencia y memoria cubre la historia de nuestra lucha desde los años previos al alzamiento hasta el inicio de la Travesía por la Vida; un equipo femenil de futbol. Lo conforman 36 milicianas que han tomado el nombre y ejemplo de la finada Comandanta Ramona, la primera zapatista en salir de Chiapas, y se identifican como “Ixchel Ramona”, y así saldrán a los campos deportivos de Europa.

El otro grupo que va en el viaje es el autodenominado “Comando Palomitas”. Son 6 niñas y niños que son del grupo “Juego y Travesura”. Además, va el “grupo coordinador de la invasión”, que son quienes se encargarán de organizar y, en su caso, reforzar los grupos de “Escucha y Palabra” que se distribuirán en las cinco zonas en las que hemos dividido el continente europeo.

Dijo que con el Escuadrón 421 y estos 177 rebeldes que viajarán a Europa completarán a primera oleada zapatista e iniciarán las visitas a quienes los invitaron y, con atención y respeto, les escucharán también. “Si así lo piden, les platicaremos de nuestra pequeña historia de resistencia y rebeldía”.

Con esta nueva comisión de indígenas rebeldes zapatistas viajará una delegación del Congreso Nacional Indígena-CIG, que son indígenas de las lenguas: Maya originaria, Popoluca, Binizá, Purhépecha, Raramuri, Otomí, Naayeri/Wixarika y Nahua; así como 3 herman@s del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Tlaxcala, Puebla y Morelos.

“En razón de que a mí me toca lo de la Travesía por la Vida-Capítulo Europa, he encomendado al subcomandante insurgente Galeano que tome el mando en México y que inicie, a la brevedad posible, contactos con el Congreso Nacional Indígena-CIG, con la Sexta Nacional, con las Redes en Resistencia y Rebeldía, con Organizaciones No Gubernamentales de defensa de los Derechos Humanos, con colectivos de víctimas de la violencia, familiares de desaparecid@s y afines, así como con artistas, científicos e intelectuales, con el objetivo de hacerles saber de una nueva iniciativa nacional e invitarles a organizarse para ella. Y así abrir un frente de lucha por la Vida en nuestro país.”