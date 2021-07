Dolió a críticos afirmación de que no se han creado nuevos cárteles; van a tener que ponerse vitacilina: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en el país operan más de tres grupos criminales, pero aseguró que existe gobernabilidad, que no hay ausencia del Estado y el gobierno federal, dijo, se esfuerza en evitar la impunidad, la colusión de autoridades con la delincuencia y atender las causas que originan la violencia.

Afirmó que en las regiones del país donde prevalece la violencia se debe a que existe una confrontación entre grupos delictivos por el control de la zona y en los lugares más pacíficos es porque está la presencia de un cartel del narcotráfico hegemónico.

“Tiene que ver con los estados con más violencia, aunque hay estados donde funcionan carteles y no hay tantos homicidios porque no se están enfrentando, hay un cartel que tiene hegemonía y no se están enfrentando. Por ejemplo ahora hay enfrentamientos en Zacatecas y eso, entre grupos, no han dejado de haber enfrentamientos en Guanajuato, son dos o tres que se están enfrentando. No sucede así en Sinaloa, en Sonora sí, enfrentamiento, en Baja California, depende”, expresó el mandatario en la conferencia matutina y agregó:

“Lo que yo dije ayer y seguramente les dolió --van a tener que ponerse vitacilina-- es de que el tiempo que llevamos, no se han creado nuevos carteles, que nosotros heredamos estos carteles, estos grupos, el cartel de Sinaloa pues no surgió hace dos años y medio, el Jalisco Nueva Generación tampoco, el de Guanajuato, Santa Rosa de Lima, el del Golfo en Tamaulipas y así otros porque nuestros adversarios que son con nosotros muy exigentes, eran muy serviles y muy afanositos con los otros gobiernos y nunca se hablaba de estos temas”, aseguró.

Luego, dijo que el gobierno federal está haciendo un esfuerzo para enfrentar “esta herencia de violencia” y lamentó los asesinatos de personas inocentes y miembros de la delincuencia en las regiones violentas del país.

Enseguida, aseguró que los grupos criminales surgieron por las causas siguientes:

“Primero por el abandono al pueblo, los políticos se dedicaban a robar, a saquear; segundo por la asociación delictuosa, porque se unían delincuentes y autoridades miren el caso vergonzoso de Genaro García Luna, era el funcionario predilecto de Felipe Calderón; tercero que les ayudaban en los fraudes electorales; cuarto que les permitían dominar en regiones y elegir, más bien nombrar a presidentes municipales, a directores de la policía en los municipios, hacían acuerdos con gobiernos estatales, entonces eso se arraigó, les ayudaban a hacer el fraude contra nosotros, entonces se arraigó”, indicó.

Por eso insistió en decir que ahora el gobierno federal está luchando, primero para que haya una línea divisoria, “una cosa es la autoridad y otra cosa la delincuencia”, que no haya impunidad, que no haya servidores públicos “al servicio de la delincuencia” y lo que consideró más importante, atender las causas que originan la violencia, refirió.

“¿Qué hicieron los gobiernos neoliberales en favor de los jóvenes?”, cuestionó López Obrador y respondió de esta forma:

“Recuerdan un programa en beneficio de los jóvenes, el Imjuve y el Crea era antes de Miguel de la Madrid. Ningún programa. Un rector (de la UNAM), (José) Narro acuñó la frase de ‘los ninis’, eso fue lo que hicieron y todo muy chistoso, celebraron, incluso ahora, cuestionado que por qué se les da becas a los ‘ninis’, que ni estudian, ni trabajan fue lo único que hicieron, etiquetarlos como ‘ninis’ de manera despectiva y les dieron la espalda a los jóvenes”, expresó el mandatario

Remató:

“Y otras cosas peores, la privatización de la educación, el poner la educación al mercado como si fuese una mercancía y que pudiese estudiar, esa era la mentalidad y sigue siendo de alguno de estos conservadores, que estudie el que tenga dinero para pagar colegiatura, el que no tenga para pagar colegiatura que se quede afuera”.

Recordó que, en el gobierno anterior, rechazaban a miles de jóvenes que querían ingresar a las universidades y soltó: “Imagínense cuánta perversidad, que no es mejor tener a los jóvenes estudiando, ¿que tenerlos en la calle?”.

Enseguida, admitió que existen más de tres grupos delictivos operando en el país, pero rechazó que haya ausencia del Estado en México.

“Hicieron toda una alharaca antes de las elecciones que era el país dominado por los narcos, que no habría elecciones, que había violencia por todos lados, agencias de estas extranjeras que llevan muy buena relación con la prensa de México, también declarando de que había regiones completamente controlada por los narcos donde no podíamos entrar, yo recorro todo el país sin guarda espaldas y entro a todos lados, pero aquí está el ejemplo”, señaló.

Enseguida, presentó en pantalla parte de su discurso emitido ayer en el tercer informe de labores donde se indica que el día 6 de junio durante la jornada electoral, se abrieron 162 mil 538 casillas, el 99.98% de los programado y solo 32 casillas no se instalaron por el ambiente de violencia en algunos lugares de siete municipios del país.

También, destacó que la participación ciudadana en la elección intermedia “fue buena” porque votó el 52% de los 93 millones de ciudadanos empadronados y concluyó diciendo que, en México “hay gobernabilidad”.