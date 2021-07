Adversarios hicieron "conjeturas" sobre visita a Badiraguato; voy a supervisar obra carretera: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “conjeturas” de sus adversarios, los señalamientos de que su tercera visita al estado de Sinaloa es para reunirse con familiares del narcotraficante preso en Estados Unidos, Joaquín El Chapo Guzmán.

“Y para que también no vayan a inventar, porque tienen muy buena invención, mucha capacidad inventiva, voy a hacer parte de esta gira en helicóptero porque nada más tengo tres días”, expresó.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal arremetió contra una nota publicada ayer en el periódico español El País, que fue titulada de la siguiente manera: El polémico viaje de López Obrador a la tierra de El Chapo.

“Voy a supervisar caminos”, dijo el mandatario y tras exhibir la nota texto en pantalla soltó:

“El País es un periódico de España que forma parte, es una empresa, Prisa, y que tiene mucha influencia política, y antes eran los más influyentes en México, hacían hasta libros de texto, les daban contratos, pero además protegen a las empresas españolas que hacen negocios en México, y muchas de estas empresas abusaron con ese tipo de negocios. Entonces, ahora El País tiene también molestia con nosotros porque ya no es lo mismo”, sentenció.

Luego, se dedicó a explicar los detalles de su gira que comienza mañana en la ciudad de Culiacán con una conferencia matutina, y por la tarde en el poblado de Tamazula, Durango donde va a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional para después supervisar caminos el sábado 31 de julio y domingo 1 de agosto en Sinaloa y Nayarit: el lunes 2, la conferencia mañanera será en Puerto Vallarta, Jalisco.

Luego, recordó que en Tamazula, Durango nació el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, de la primera república federal, quien gobernó de 1824 a 1828.

“Es un plan que tenemos para comunicar toda la sierra. Comenzamos a hacer estos caminos en el 2019 y no quiero que se vayan quedando, porque ‘orden dada no supervisada, no sirve para nada’; entonces, por eso voy”, refirió el presidente López Obrador.