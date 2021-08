AMLO culpa al INE y a los medios por la escasa participación en la consulta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los medios de comunicación por la escasa promoción de la consulta popular realizada ayer domingo con apenas una participación del 7%.

En el caso del INE dijo que no era un asunto de presupuesto, sino de voluntad, “cuando se quiere se cede. Ellos no tenían entusiasmo por la consulta, tampoco por la democracia, fingen ser demócratas, se pudo haber extendido el número de casillas y urnas, no es un asunto de dinero, se pudo haber pedido ayuda de gobiernos estatales, del pueblo, pero no, no se hablaba del tema”, señaló.

Y de los medios destacó que hubo silencio, “tache, solo algunos medios excepcionales, por ejemplo, la Jornada”, destacó y pidió exhibir en pantalla la portada del diario que a plana completa publicó la frase “¡A votar!”

AMLO exhibió la portada de La Jornada



Según el presidente a los medios de comunicación, no les convienen estos ejercicios de democracia participativa porque eran el segundo poder y hasta llegaron a poner a un presidente, dijo en referencia a Televisa y Enrique Peña Nieto.

Dijo que a pesar de que no se logró el 40 por ciento de participación para que sea vinculatoria a una investigación judicial, no se descarta que haya juicios, siempre y cuando haya pruebas y elementos.

Insistió que la consulta popular que se realizará en marzo del año que viene es importante porque es la oportunidad de sus adversarios, de los conservadores para un cambio sin violencia, sin gritos o sombrerazos. Con la revocación de mandato se puede hacer, dijo.

Reiteró que es falso que se quiera reelegir: “un demócrata no puede tener tanto apego al poder”, sostuvo al resaltar que la consulta de marzo del 2021 será un buen desafío para consolidar el procedimiento de democracia participativa.