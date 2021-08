Senadores de Morena "arropan" a Sánchez Cordero; ella reitera compromiso con la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Olga Sánchez Cordero recibió el apoyo unánime de los senadores de Morena quienes aprobaron este viernes la propuesta para que sea la candidata a la presidencia de la Mesa Directiva en el Senado de la República.

Durante la inauguración de la VII Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, y a propuesta del coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, la exsecretaria de Gobernación fue apoyada para ocupar la presidencia de la mesa directiva en el Senado.

A Sánchez Cordero no la echaron, se fue por no estar de acuerdo en algunas cosas: Muñoz Ledo

“No me queda más que agradecerles esta extraordinaria recepción a mi persona, lo cual me compromete mucho más y me hace tener una enorme responsabilidad frente a ustedes, frente al proyecto del presidente y frente al país”, declaró.