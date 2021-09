AMLO invitará a su gobierno al panista Antonio Echevarría, gobernador saliente de Nayarit

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Por segunda ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la invitación de un gobernador saliente, para unirse a su gobierno. De visita en Nayarit, informó que invitará al panista Antonio Echevarría García para sumarse a su proyecto.

"Ha sido tan bueno el trabajo de Toño que estoy pensando, nada más quiero que me den tiempo porque luego me empiezan a presionar, con razón porque ese es el trabajo de un buen periodista, me empiezan a decir ‘¿y en dónde?’, pero yo voy a invitar a Toño a que nos siga apoyando en el gobierno federal", señaló el presidente.