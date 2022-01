AMLO niega síntomas de covid tras reunirse con Tatiana Clouthier quien dio positivo al virus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo anunció que resultó positivo a covid-19, el presidente Andrés Manuel López confirmó que sostuvo una reunión a principios de esta semana con su colaboradora y dijo que él no padece ningún síntoma de la enfermedad.

"No tenemos preocupación", dice el director del IMSS ante el incremento de casos de covid-19

En la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre el anuncio que hizo Clouthier Carrillo, acerca de su contagio de coronavirus y en respuesta, dijo:

“Sí está afectando bastante el covid-19, esta nueva variante (ómicron). Yo me reuní con ella (Tatiana Clouthier), hace tres días, el lunes 3 creo o el martes 4 y no tengo síntomas, estoy muy bien, estoy bien y no tengo síntomas cuando uno tiene síntomas es cuando debe hacerse la prueba”, indicó.