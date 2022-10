Tunden a los streamers españoles Rubius y AuronPlay por comentarios despectivos sobre México (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Los streamers españoles Rubius y AuronPlay causaron indignación y desataron la polémica en redes sociales por sus comentarios cuando se enteraron que la segunda edición de los Premios Esland se realizarían en México.

Esos premios reconocen a los mejores streamers de España, Andorra y Latinoamérica.

En una transmisión donde estaban con otros streamers, Raúl Álvarez Genes, conocido como AuronPlay, puso cara de desagrado cuando se enteró que la premiación sería en la Ciudad de México.

"Los Eslands van a ser en México", dijo Rubius.

"En México", respondió AuronPlay. "Está lejos, ¿eh?", añadió.

"Barcelona ya me parecía lejos", reviró Rubius.

"A mí me dio covid sólo de pensar en ir, me dio covid. Hice mucha fuerza y me dio. Fui a un bar y chupé el váter. Ostia México", afirmó AuronPlay entre bromas de otros streamers de que le dio gonorrea o ébola.

Esto es el clip completo de por qué hay subnormales cancelando a Auron y Rubius por los ESLAND



EN SERIO? DE VERDAD? A veces pienso que avanzamos, pero la reacción de esta gente en twitter me hace dudar si de verdad son seres pensantes inteligentespic.twitter.com/yXrBiAhXQE — dan?? uD83DuDCDB (@_hiatusxhiatus) October 27, 2022

Rubius, quien también se quejó de que el evento se realizará tan lejos de su país, propuso que hicieran mini eventos en España y Andorra porque nadie iba a ir a México, lo que fue apoyado por AuronPlay, quien dijo que a los premios solo irían Grefg, Luisito Comunica y Juan, y se rieron.

“Komanche vendrá a España a verlos. A los españoles nos da miedo el avión. Con tremenda poronga tenemos miedo de que caiga. Quién se queda custodiando España”, señaló, cuando otro streamer comentó que, quizá si se van, alguien se llevaría a La Sagrada Familia.

“Si Barcelona ya me parecía lejos. Lo que deberían hacer es, vale, hacen el evento en México, pero que paguen también otros mini eventos en España y Andorra para que la gente vaya. Es la mejor idea, o sea nadie va a ir a México, solo tú, Juan (Guarnizo)”, comentó Rubius.

Putos españoles, se deben a Latam y son bien malagradecidos, deberíamos boicotear a @auronplay y a @Rubiu5 hasta yo hice la misma cara de Juan y eso que sigo al rubius desde los videos de Omegle, déjenme decírselo, que os jodan. #ESLAND pic.twitter.com/KNBw1O0jBm — ÑeroGamesMx (@OvDreamer) October 27, 2022

Un streamer salvadoreño conocido como Komanche intentó convencerlos de ir a México y les prometió que comerían tacos. También les reclamó, junto con el streamer mexicano Juan Guarnizo, que ellos sí se tienen que aventar 12 horas de vuelo para ir a España y ahora no quieren venir a Latinoamérica.

"Juan y Komanche no están ofendidos" dice Auron.



Y cómo explicas esto? @auronplay pic.twitter.com/L0fm0SVxKS — SPIDER (@nosoypeter_) October 27, 2022

“Yo sé que les da flojera, pero a nosotros también nos da flojera ir muchas veces, pero sabemos que a la comunidad les hace ilusión. Nosotros hemos viajado únicamente por la comunidad. Ustedes creen que alguna de las personas que viajó a grabar el Rewind, en verdad quería hacer un viaje de 24 horas para irse a una ubicación entre Andorra y Barcelona para grabar a una temperatura congelada durante 8 o 9 horas para aparecer en un video. No, no nos hacía ilusión”, respondió Guarnizo en uno de sus streams.

“Era un chiste”

Después de la polémica que se generó en redes sociales, y que varios usuarios de Latinoamérica les retiraran su apoyo, AuronPlay aclaró que no tenía nada contra México y que todo era parte de una broma dirigida a su amigo Komanche.

“Era un chiste entre amigos, aquí no nos estamos metiendo con México ni con nadie, nos estábamos metiendo con Komanche, que es nuestro colega, es un chiste que quiere decir que él está más tiempo en España que en México. Esto es broma, pero yo creo que el 98% de los invitados irá”, afirmó.

Por su parte, Rubius dijo que tenía pensado ir a México el próximo año por un proyecto que lo ilusionaba mucho, pero después de las críticas que ha recibido en redes sociales no sabe si lo dejarán pasar por la frontera.

AuronPlay aclaró que su comentario sobre el covid fue en alusión a la mención de Rubius sobre Barcelona, que fue la sede del Esland de enero pasado. Justo por esas fechas dio positivo a coronavirus,

Para un evento que me gustaría haber ido y el COVID me ha tocado los cojones.

Si se hace el año que viene ahí estaré, incluso me ducharé. uD83DuDE0EuD83EuDD19 — Auron (@auronplay) January 17, 2022

Anunció que no viajará a México por cuestiones de salud. "Yo pido disculpas por mi parte, por no haber tenido en cuenta a la comunidad de México y tener en cuenta esa ilusión que les hace", dijo.

Los streamers son mujeres y hombres que pueden hablar durante varias horas en vivo con un público determinado, mientras juegan videojuegos, ven videos, estudian, escuchan música o hacen cualquier otra actividad.

Son tan famosos que organizan sus propios eventos deportivos, compran los derechos de otros eventos deportivos o aparecen en grandes premios digitales en todo el mundo y se crean sus propios premios, como los ESLAND, para los mejores creadores de contenido de la comunidad hispanohablante.