Tatiana Clouthier renuncia a la Secretaría de Economía: Mi oportunidad de sumar está agotada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Tatiana Clouthier presentó su renuncia a la Secretaría de Economía sin dar razones claras de su salida. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su dimisión en la conferencia matutina de este jueves. La exfuncionaria leyó una carta donde aseguró que "mi oportunidad de sumar está agotada. Uno tiene que saber, como en el juego, cuándo retirarse”.

"Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo”, dijo Clouthier con voz entrecortada al leer la misiva.

Agradeció al presidente “por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria y sobre todo por mostrarme que cuando de servir se trata no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar”.

"Esta semana me tocó levantarme tres días a la mañanera y ya no podía y tú tienes ya mucho tiempo. Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta, y el corazón mío y de Yori siempre receptivo para ti y para Beatriz Gutiérrez”, le dijo al presidente al momento de leer una carta de agradecimiento.