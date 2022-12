AMLO escuda tesis de la ministra Yasmín Esquivel: "dice que ella hizo primero el trabajo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puede emitir un dictamen sobre el supuesto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel antes del 2 de enero, “el rector (Enrique Graue) puede convocar” en la instancia responsable, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que “tienen mucho miedo los del conservadurismo y sobre todo los transas que ella quede de presidenta (de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país”.

El mandatario garantizó que respetará el resultado de la investigación de la casa de estudios, “lo que no se puede es juzgar, como lo están haciendo en los medios, el linchamiento político a los adversarios, en este caso a nosotros y a quienes están cercanos”.

"Si hay coincidencias, en eso todo mundo coincide, que es una copia, de eso no hay duda, lo que hay que ver es quién plagió a quién y hacer la investigación y es muy bueno esto, muy sano. Hay que purificar la vida pública", consideró el mandatario.

Expuso que conoce a Esquivel, quien es candidata a presidir la SCJN, hace seis años y manifestó la confianza que tiene en la actuación de la ministra.

“Lo que me consta es que ha actuado con rectitud, yo la conozco a ella de hace seis años para acá y ha tenido una actitud consecuente, nunca he recibido una queja, además ha tendió cargos”, señaló.

“El golpe a esta candidata también tiene que ver con nosotros porque ya saben ustedes que si alguien se trastabilla y se afecta la rodilla nos echan la culpa a nosotros”, primero dijo.

Enseguida explicó por qué se considera que es una candidata afín a su gobierno, “cosa que no es cierto porque no tenemos candidatos, no nos corresponde elegir y somos respetuoso de la independencia en el Poder Judicial”.

Dijo que se tiene la idea de que es candidata de su gobierno “porque ha actuado con rectitud y ha aprobado nuestras incursiones al Poder Judicial. Cuando todos estaban en contra de la ley eléctrica, ella defendió la postura nuestra y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, ha votado junto con la ministra Loreta Ortiz y muy poquitos, pero ella ha sido muy consecuente”.

López Obrador expuso que a quien les conviene al grupo opositor que presida la SCJN “o como se decía antes, de parte de quién es este golpe, ¿a quien quieren? No me voy a meter en eso, nada más les voy a decir que quieren al ministro más rico de todos, a ese quieren”.

Señaló que no se trata de un asunto jurídico sino político por los intereses que hay en quien llegue a presidir la Corte, sobre todo, porque surge el tema de la tesis de Esquivel 40 años después de sucedido el posible plagio.