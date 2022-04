INE arranca jornada de la consulta por la revocación de mandato; pide "respetar las leyes"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) encabezó la ceremonia del inicio de la consulta popular por la revocación de mandato que se llevará este domingo. El funcionario aseguró que este ejercicio pese "a los reiterados intentos de boicotear el trabajo" electoral el proceso es un "éxito".

“Desde el INE hago un llamado a los actores políticos, tanto a quienes han promovido la revocación de mandato, como a quienes no querían que se llevara a cabo este ejercicio: a todas y todos, les pido que respeten las leyes, que no intervengan en la decisión de la ciudadanía de ejercer o no un derecho constitucional y mucho menos de ejercerlo libremente”, aseguró Córdova.