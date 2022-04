López-Gatell declara que ya no es imprescindible el uso del cubrebocas y dice adiós al semáforo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno federal, declaró que en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas y anunció además que ya no se emitirá el semáforo de riesgo covid-19 que se daba a conocer cada 14 días.

En la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el funcionario explicó que es la primera vez que el conjunto del mundo se sincroniza en una etapa de reducción; en otras ocasiones una región subía mientras otra bajaba sus contagios, ahora el mundo entero está prácticamente todo en una etapa de reducción, destacó.

“Esto lo que nos permite, respecto al cubrebocas y otras medidas, es considerar que la necesidad extrema de utilizarlo ya no es tan notoria como lo fue en los periodos muy activos de la epidemia. Eso ha motivado que algunos gobiernos estatales que en su momento decidieron establecerlo como una medida obligatoria hoy se ven en la necesidad de declarar que se retira la obligatoriedad”, recordó.

El gobierno federal de México desde el inicio lo planteó como una medida basada en el convencimiento, basada en la promoción de la salud, no como una medida obligatoria, subrayó López-Gatell.

“Entonces, no vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas, porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es: en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas”, aseveró.

“De que puede ser útil usarlo en espacios cerrados, desde luego. Quien lo tenga tendrá menor probabilidad de transmitirlo. El espacio cerrado sería por el momento el último elemento donde se necesita utilizar, el espacio abierto desde hace varias semanas dijimos es: aún menos necesario utilizarlo”, aclaró.

En cuanto al semáforo de riesgo covid, mencionó que ya lleva cuatro sesiones consecutivas de 15 días en donde se mantiene en verde.

“La proyección que tenemos es que todavía se va a mantener el verde, seguramente por un buen tiempo. Quizá rumbo al invierno haya un repunte de contagios; con tanta protección por la vacuna no será así para las defunciones o la hospitalización. Entonces, también hemos decidido que el semáforo de riesgo ya no se emitirá, el del primero, este que está vigente termina el primero de mayo, ya no lo emitiremos”, anunció.

Aprovechó para adelantar que habrá una nueva versión de los lineamientos de seguridad sanitaria en los campos de trabajo. “Quitamos varias cosas que fueron definitivamente de muy poca utilidad, como los tapetes sanitizantes, los túneles, etcétera, que siempre recomendamos no utilizar, y ahí están también algunas recomendaciones sobre el cubrebocas en este mismo sentido”.

Cierre del ciclo

López-Gatell Ramírez consideró que “lo importante” es haber tenido la decisión, capacidad y claridad para actuar de manera inmediata y oportuna en la reducción de impactos de la pandemia de coronavirus en México.

“Entonces, con base en estos criterios, aunque todavía están por formalizarse por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), podemos identificar que en México estamos ya cerrando el ciclo epidémico y transitando al estado endémico”, sostuvo.

Luego, anunció que la sección denominada el Pulso de la Salud cambia de fase y recordó que previamente ya se habían cancelado las conferencias vespertinas diarias.

“Hoy estamos cerrando esta información con ciclos en la conferencia matutina. Publicaremos el boletín informativo ya con periodicidad semanal y por supuesto el trabajo detrás de la cortina sigue vigente, las unidades de salud pública del país nos mantenemos activos para vigilar el curso de esta y cualquier otra epidemia, y cualquier situación relevante”, precisó.

En la conferencia mañanera, el funcionario federal presentó un recuento final sobre los efectos negativos de la pandemia de Covid-19 y las acciones que implementó el gobierno de México para revertir la dramática situación que comenzó hace dos años.

“Destacar las características fundamentales de cómo lo experimentamos en el país y sobre todo también tener una perspectiva de lo que ocurrió en otros países, para tener una noción clara de cómo se presentó en México y en parte cómo fue la respuesta”, indicó.

Al respecto, señaló que el impacto general de las cuatro etapas de Covid-19, registradas desde 2020 en México, fue muy lamentable, argumentando que nunca es deseable una pandemia, “nunca se sale victorioso o satisfecho de haber vivido una pandemia”, admitió.

El subsecretario de Salud federal señaló que el gobierno de México se enfocó en revertir los impactos negativos, primero al reducir la transmisión, aplanar la curva y lograr tener la capacidad de respuesta.

Así como la atención a todas las personas que lo necesitaron en las unidades hospitalarias y destacó el Plan Nacional de Vacunación porque México estuvo entre los primeros 10 países del mundo que empezaron a vacunar a su población.

De esta forma, aseguró, el gobierno de México “logró” una cobertura de vacunación muy grande y puso como ejemplo la tabla comparativa en la cifra de mortalidad en 30 países donde México ocupa el lugar 28 en incidencia fatal de los contagiados por coronavirus.

Por ello, comentó que países de América como Perú y Brasil desafortunadamente tuvieron impactos más grandes, así como naciones de Europa que tienen cifras más altas que México.

“Se propagó durante una parte muy larga de la epidemia una mentira construida, de que éramos el país con la cuarta mortalidad más grande del mundo. Eso ya se redujo, ya sólo algunos columnistas de cuando en cuando insisten en esta mentira, que fue una fabricación. Los datos objetivos accesibles a todo el mundo están ahí para mostrarlo”, expresó López-Gatell.

Luego, comentó que la OMS analiza ya desde hace varias semanas cuáles pueden ser las perspectivas de esta epidemia para determinar cuándo podemos decir que ya no estamos en un estado epidémico.

En algún momento tenemos que decidirlo y tiene que ser con bases científicas, con bases técnicas. Esto es importante porque covid-19, el virus SARS-CoV-2, no se va a ir de la humanidad, como no se ha ido casi ninguno de los virus respiratorios que han causado epidemias, incluida la influenza”, indicó.

“Tenemos que transitar ya del estado epidémico que nos mantiene con una serie de medidas especiales que afectan a múltiples aspectos del bienestar social de las personas, de las comunidades, de los pueblos, de los países, a un estado de vivir con el virus en sus características”, agregó.

A este estado técnicamente se le llama estado epidémico, “al estado agudo” y al estado prolongado se le denomina estado endémico, es decir, “vivir ya con el virus”.

“Para los virus respiratorios característicamente hay fluctuaciones, hay cambios. Durante la temporada de calor bajan los contagios, durante las temporadas de frío suben los contagios, influenza es el modelo más característico, y es muy probable que covid-19 empiece a comportarse de esa manera, con veranos de baja transmisión y otoños-inviernos de transmisión más importante, pero así viviremos”, refirió.

En la medida en que tengamos una alta inmunidad de la población, los impactos serán menores, sentenció López-Gatell.

Los cuatro criterios que analiza la OMS para identificar la posibilidad de reconocer el fin del estado epidémico es una alta capacidad de respuesta hospitalaria y de cobertura de vacunación.

“Nosotros mantuvimos el doble de camas disponibles en todo momento y ahora tenemos una ocupación menor al dos por ciento promedio de las unidades covid y en la población adulta hemos logrado 90 por ciento de vacunación, en promedio tenemos 87 por ciento para la población elegible”, aseguró el funcionario federal.

Mientras que en la cifra de fallecidos el promedio actual es de menos de cuatro muertes diarias, y muy pocos casos reconocibles, menos de 300 diarios en todo el país.

El recuento final

La Jornada Nacional de Sana Distancia “permitió, y esos fueron siempre los objetivos técnicos, reducir” la transmisión del coronavirus, hacer más lenta la propagación territorial de la epidemia y ganar tiempo para poner en funcionamiento unidades especiales para atender a pacientes contagiados con el covid-19 y lograr la reconversión hospitalaria, señaló López-Gatell Ramírez.

“En cada una de las cuatro oleadas epidémicas hubo una situación de estrés, una situación por supuesto de preocupación, pero también de reto”, indicó.

Incluso, recordó que es conocido y constatado por todos los mexicanos, el hecho de que la pandemia de coronavirus se enfrentó con un sistema de salud en ruinas, producto de un desmantelamiento progresivo a lo largo de los últimos 30 o 40 años.

En la conferencia mañanera, el funcionario federal hizo un recuento final sobre lo que ocurrió en la epidemia para destacar las características fundamentales de la forma cómo se vivió en México.

Así como tener una perspectiva de lo que ocurrió en otros países y cuál fue la respuesta del gobierno de México.

“Por eso fue crucial arrancar con la posibilidad de reducir la velocidad de contagios con medidas extremas, que en su momento en México le llamamos la Jornada Nacional de Sana Distancia”, sostuvo el funcionario federal.

Destacó que la primera ola epidémica tuvo “una curva plana”, comparado con lo que ocurrió en otros países del mundo al inicio de la epidemia, pero también advirtió que “fue muy claro y dramático” en comparación con las olas sucesivas.

La segunda ola epidémica de la variante delta fue la más agresiva por que se incrementó la cifra de fallecidos y hospitalizados, mientras la tercera ola presentó algunas de las otras variantes y finalmente la oleada de ómicron fue “tres veces más grande que la tercera ola”.

“Pero afortunadamente ya estábamos en una alta cobertura de vacunación y la cantidad de hospitalizaciones y defunciones fue considerablemente más baja”, sostuvo López-Gatell.

Luego, señaló que en las últimas cinco semanas, se ha mantenido una reducción muy sostenida de la epidemia.

“Llevamos más de tres meses donde tenemos una reducción invariante, cada vez se mantiene una cantidad de casos mínima. Esto va a ser relevante para considerar cuál es el estado actual de la epidemia y la perspectiva futura”, refirió.

También, comentó que la campaña de vacunación permitió que el sector más vulnerable o susceptible de la población a la epidemia, llegara protegido.

Incluso, se presentó una reducción de la mortalidad que se ha mantenido en estos últimos tres meses, ya que la incidencia de mortalidad ha disminuido 10 veces y se mantiene ya en cifras mínimas.

“Que quede muy claro, aunque fuera una muerte sería muy lamentable, pero en términos epidemiológicos es una reducción muy, muy sustancial, cuatro defunciones en promedio diario en las últimas semanas, al final de los cierres semanales llegamos a ocho, pero entre cuatro y ocho el número de defunciones diarias en promedio”, indicó.

Casi 200 millones de vacunas aplicadas

De diciembre de 2020 a la fecha se han aplicado casi 200 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus para inmunizar a por lo menos 85.8 millones de personas en México, informó López-Gatell.

“Esto nos ha permitido llegar a una cobertura general de 87 por ciento de la población elegible, de 14 años en adelante, y para la población adulta de 90 por ciento”, indicó.