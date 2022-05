Nunca existió un decreto de traslado de vuelos al AIFA: Segob

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández aseguró que nunca existió un decreto presidencial para obligar a las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), migrar al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como lo anunció a medios de comunicación el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons,

“Se reconoció que era falsa la nota que andaba circulando de un supuesto decreto para limitar el número de vuelos desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese decreto nunca existió y lo que sí hubo, pues fue un acuerdo, un entendimiento entre autoridades y las empresas que operan el aeropuerto”, expresó el encargado de la política interna de México.

En la conferencia mañanera, López Hernández presentó los seis puntos del acuerdo que suscribieron hace dos días, funcionarios del gobierno de México con directivos de empresas como Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris donde destaca el traslado “inmediato” de vuelos chárter y de carga nacionales del AICM al AIFA y la suspensión de vuelos para todas aquellas aerolíneas que mantengan adeudos en el AICM, ya sea por arrendamiento, por concepto de tarifa de uso de aeropuerto y otros adeudos.

Ayer por la tarde, el gobierno federal emitió un comunicado oficial donde se indica que el encuentro fue realizado el lunes 9 en una sala de Segob donde participaron autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, así como directivos de las aerolíneas que operan tanto en el AICM y el AIFA.

Al respecto, comentó que las aerolíneas se comprometieron a aumentar el número de operaciones en el AIFA.

“Si mal no recuerdo, el 15 de agosto, Aeroméxico a partir del 15 de agosto aumentará 10 frecuencias más, y a partir del 15 de septiembre 20 frecuencias más. y así también las otras dos aerolíneas (Viva Aerobús y Volaris)”, aseguró López Hernández.

El tercer acuerdo es que dejarán de volar desde el AICM “todas aquellas aerolíneas” que mantengan adeudos, ya sea por arrendamiento, por concepto de tarifa de uso de aeropuerto y otros adeudos, sostuvo el secretario de Gobernación.

También, se acordó que desde ayer ya no se permitirá ningún vuelo “no programado o no permitido” y respetar única y exclusivamente las frecuencias, los slots, tal y como están convenidos hasta el verano del 2022.

“Ya no habrá digamos ni aterrizajes, ni despegues de lo que se conoce como vuelos no permitidos o vuelos no programados”, indicó.