Niño muerto en La Raza sí fue por hepatitis aguda, confirma Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Benítez Herrera, confirmó que el niño de 3 años que falleció por una falla en el hígado sí estaba enfermo de hepatitis aguda infantil de origen desconocido.

En entrevista con la conductora Azucena Uresti, en Radio Fórmula, el funcionario señaló que aún falta que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) emita un comunicado al respecto, pues falta realizar algunos análisis moleculares.

El 18 de mayo, el menor murió en el Hospital General La Raza, en la Ciudad de México. El niño era de Tulancingo, Hidalgo, y estaba en espera de un trasplante de hígado, debido a que la enfermedad avanzó con rapidez en su organismo y falleció por fallas en este órgano, confirmó la dependencia hidalguense.

Hasta el momento, Pachuca reportó 5 casos sospechosos de esta enfermedad que no es de las ya conocidas, como la A, B, C, D y E. Uno de ellos es de Tepeji que también recibe atención en la capital del país y el INDRE ya determinó que es hepatitis tipo A, lo cual confirmó el funcionario, en la entrevista con Uresti.

También señaló que el brote en una familia de tres hermanos en Zacualtipán, siguen catalogados como sospechosos, pero ellos se quedaron en su domicilio y evolucionan favorablemente.

Por el contrario, reiteró que el quinto caso fue el del menor fallecido el miércoles, quien comenzó a presentar síntomas relacionados con la hepatitis y por la forma como avanzó la enfermedad tuvo una falla renal y fue trasladado a La Raza, donde murió.

Benítez Herrera señaló que debido a que este tipo de hepatitis surge de causas desconocidas no se sabe qué hacer o cómo actuar, pero consideró que en los países donde se levantaron, de manera anticipada, medidas de bioseguridad, que son Inglaterra y Estados Unidos, son donde ha habido más casos.

“Estamos en una época donde aumenta el índice de hepatitis viral tipo A, por lo que hay que ser cuidadosos con los alimentos que comemos”, señaló.

Tú puedes prevenir la #HepatitisAgudaGrave.

Si agua segura quieres usar, sigue estas #RecomendacionesSSH uD83DuDC47 pic.twitter.com/YDJNrMT0OU — Salud Hidalgo (@Salud_Hidalgo) May 20, 2022

De acuerdo con un artículo de The Conversation, una nueva hepatitis pediátrica grave de origen desconocido ha hecho saltar recientemente las alarmas en todo el mundo, pero no está sola: existen al menos cinco virus conocidos que causan hepatitis (A, B, C, D y E).

En cuanto al desarrollo de vacunas preventivas contra las distintas hepatitis víricas solo se disponen de dos, para la hepatitis tipo A y la B, con virus inactivado.

Señaló que uno de los mayores problemas en los tratamientos de todas las hepatitis crónicas es que la medicación con los antivirales dura toda la vida del paciente. Además del alto costo que supone para el sistema sanitario, da lugar a la aparición de resistencias y toxicidades. Sin obviar lo incómodo que es para el paciente tratarse de por vida.