Alcalde de Santa Catarina deja el PAN y se afilia a Movimiento Ciudadano

MONTERREY, NL (apro).– Después de dejar la semana pasada al Partido Acción Nacional (PAN), el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, anunció este miércoles su afiliación a Movimiento Ciudadano (MC), para integrarse al bloque de munícipes afines al gobernador Samuel García.

El pasado viernes 20 de mayo, Nava Rivera sorprendió al renegar del PAN, partido que desde hace cinco administraciones gobernaba Santa Catarina, uno de los bastiones albiazules en la zona metropolitana de Nuevo León.

Aunque no expuso motivos específicos, en la localidad se sabe que tuvo diferencias con el jefe del grupo político de Santa Catarina, el legislador federal Víctor Pérez, quien había impulsado su candidatura como edil.

Este miércoles, al anunciar su afiliación a Movimiento Ciudadano, Nava reveló que ya comenzó a hacer reacomodos en el organigrama municipal, con lo que insinuó remplazará a los trabajadores que son afines a Pérez Díaz en la administración de este municipio vecino al poniente de la capital.

“Estoy viendo los intereses ciudadanos por encima de cualquier grupo. Hoy en día hay que trabajar coordinados con un nuevo Nuevo León. En este momento declaramos que nos afiliamos a Movimiento Ciudadano. Este es el nuevo Santa Catarina, trabajando unidos con el gobernador del Estado. Yo me comprometí con la gente en una campaña y vamos a cumplir”, dijo Nava.

Dijo que el electorado santacatarinense votó por él como persona y no por Acción Nacional, por lo que, según afirmó, trabajará únicamente al servicio de la población y ya no tendrá que responder, como en el pasado, a un grupo político.

Sobre los cambios que ha comenzado a hacer en su gabinete y en la administración, dijo que estarán al servicio de la población únicamente quienes quieran trabajar con libertad.

“La gente votó por una persona y escuchó los compromisos de un equipo y no vamos a permitir que un grupo político lo secuestre por intereses por debajo de la mesa. Yo tengo una agenda por la cual me comprometí con los ciudadanos de Santa Catarina. Había un grupo que tenía intereses por encima de los ciudadanos y no lo permití”, dijo.

Samuel García le da la bienvenida

Por su parte, el gobernador Samuel García le dio la bienvenida al partido a Nava, con quien coincidió esta mañana en un evento, al señalar que es un servidor público incorruptible, que no está al servicio de algún grupo.

En los comicios municipales del año pasado, Movimiento Ciudadano ganó ocho alcaldías, entre ellas Monterrey, con Luis Donaldo Colosio Riojas, y en el transcurso de estos meses se han sumado a su causa otras ocho, para sumar 16 de las 51 que tiene el estado.