El youtuber Vicente Serrano denuncia que fue agredido por Héctor Suárez Gomís (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Vicente Serrano, del canal de YouTube Sin Censura Media, denunció en redes sociales que fue agredido por el actor Héctor Suárez Gomís en un restaurante del centro comercial Plaza Artz de El Pedregal.

En una serie de mensajes publicados en Twitter, Vicente Serrano, creador del canal en YouTube Sin Censura Media, asegura: “Me acaba de atacar físicamente Héctor Suárez Gomiz. Me reventó los lentes en la cara”.

Atención: Me acaba de atacar físicamente #HectorSuarezGomiz en Plza Artz de El Pedregal. Me reventó los lentes en la cara — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 4, 2022

Luego, el youtuber cercano al gobierno de Andrés Manuel López Obrador publicó una fotografía donde se ven unos lentes rotos sobre una mesa, y el mensaje: “URGENTE: Así rompió los lentes en mi cara #PelonGomis en ArtzPedregal”.

URGENTE: Así rompió los lentes en mi cara #PelonGomis en ArtzPedregal pic.twitter.com/3NczQIPe7q — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 4, 2022

En un tercer mensaje publicó un video donde discute, de mesa a mesa, con Héctor Suárez Gomís, quien está acompañado de una mujer.

En el video, un hombre no identificado se acerca a la mesa de Vicente Serrano, y él le dice:

“Sí, quería hacer la denuncia, el señor me ha roto los lentes y está insistiendo y atacando acá”.

Luego interrumpe su conversación con el hombre y le dice al actor: “No tengas miedo y di todo lo que me has dicho, ¿no me dijiste que me vas a romper la madre?”

Sentado en su mesa, Suárez Gomís le dice: “Di la verdad wey, ¿no eres un periodista domesticado? Que eres un periodista domesticado y lo único que sabes hacer es meterte con la gente cuando tienes un micrófono”.

Luego sostienen un breve intercambio de acusaciones:

– "Me rompiste los lentes", le dice Serrano.

– "Te reté y se te hizo así", responde el actor.

– "Me rompiste los lentes, Héctor", insiste el youtuber.

– "Sí, sí, sí", alega el actor.

– "Y sí, me rompiste los lentes así nada más, ¿pero nada más rompiste los lentes porque se te dio tu pinche gana?"

– "Como a ti se te da tu pinche gana de meterte en las redes conmigo, igualito."

– "Pues el señor rompió los lentes, ahí está", finaliza Vicente Serrano.

Atención: @SSC_CDMX acabo de sufrir un ataque físico por parte de #HectorSuarezGomis en Plaza Artz El Pedregal @mpicdmx pic.twitter.com/eDrsZGklNb — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 4, 2022

“Te haces la víctima”

En Twitter, el actor Héctor Suárez Gomís, opositor al gobierno de López Obrador, respondió al primer mensaje publicado por Héctor Serrano, donde denuncia que le rompió sus lentes.

“Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto. Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo. ¡Periodista domesticado!”, escribió el actor.