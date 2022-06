Periodista colombiano lleva más de 24 horas retenido en Cancún; piden intervención de CNDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Sebastián Forero Rueda, periodista de El Espectador, de Colombia, cumple más de 24 horas retenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) le han negado el ingreso a México tras una alerta emitida por Estados Unidos, aparentemente relacionada por su actividad periodística en su país de origen.

Testimonios de familiares y amistades dan a conocer que el periodista se encuentra incomunicado en condiciones inhumanas en las instalaciones del INM del aeropuerto con comida y agua racionada; piden la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Él, con un grupo de amigos, llegó el miércoles alrededor de las 13 horas a Cancún cuando al pasar por la verificación de Migración le fueron hechas preguntas relacionadas con su visa americana y el número de veces que ha estado en territorio nacional.

“La persona que lo recibe, le pregunta qué cuántas veces ha entrado en México, mi hermano, según el pasaporte y lo que se acordaba (...) le dice que tenía otra entrada, mi hermano no recordaba y el señor de una vez le dijo, si quiere confirmamos con la DEA, a ver si se acuerda”, relató Alejandro Forero Rueda, hermano de la víctima.

La última vez que tuvieron contacto con Sebastián fue alrededor de las 3 de la madrugada del jueves. Relató que se encuentra en una habitación junto con otros retenidos de diversas nacionalidades, quienes llevan ahí varios días, con apenas comida, alimento y un lugar digno para pasar la estancia mientras se resuelve su situación migratoria.

“Estados Unidos emitió una alerta cuando le revocaron la visa y no lo iban a dejar entrar al país y no nos podían dar detalles porque era confidencial (...) por qué él con la visa revocada lo frenan en otro país, Sebastián es periodista de El Espectador, hay censura, del porqué no lo dejan entrar a otro país por lo que hace”, agregó su hermano.

El consulado de Colombia no ha dado respuesta sobre la situación y, según los familiares, la única manera de responder a la situación es por un medio electrónico que da una contestación en 15 días. Se ha buscado a los representantes del INM, sin embargo no han dado respuesta a una petición de información.