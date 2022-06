Audios filtrados exhiben la colaboración entre Gertz Manero y el padre de Emilio Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Este jueves fueron dados a conocer en redes sociales nuevos audios de conversaciones telefónicas entre el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, el subprocurador, Juan Ramos, y Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, sobre las negociaciones realizadas para allanar el camino al exfuncionario en los procesos penales que enfrenta.

En uno de los audios se escucha una conversación sostenida supuestamente entre el Gertz Manero y Lozoya Thalmann, en la que el primero reclama la tramitación de un amparo por parte de la defensa del exdirector de Pemex.

En la conversación, el fiscal le exige al padre de Emilio Lozoya sacar al abogado del caso, por lo que es posible que se trate del jurista Javier Coello Trejo, quien asumió la defensa del exfuncionario antes de su extradición.

Alejandro Gertz Manero (AGM): –Me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra de…

Emilio Lozoya Thalmann (ELT): –No, no, no.

–Bueno, me acaban de notificar.

–Es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra.

–Nada más para que no vaya a haber un… yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh?

–Para nada.

–Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese.

–Por eso lo puse en orden ayer, le pido una altísima disculpa y lo voy a reparar ahora en unos minutos.

–Que se desista de inmediato porque así yo no juego, ¿eh?

–Está muy claro, te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá, estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre lo que la orientación que nos indicaste

–Que se desista del amparo y ya no metas a ese cabrón, por favor, en frente, porque las cosas las va a echar a perder.

–Te voy a pedir tu consejo, vamos a buscar una salida.

–Una gente decente que te defienda.

–Lo vamos a buscar para que salga lo más pronto posible. Un abrazo y una disculpa, fiscal.

Antes de que ambos personajes inicien el diálogo, se escucha a una persona presentándose con Lozoya Thalmann e informándole que Gertz Manero era quien le estaba realizando la llamada.

En un segundo audio, es el padre de Emilio Lozoya quien se comunica directamente a la FGR y pide hablar con el subprocurador Juan Ramos, mano derecha de Gertz Manero.

Juan Ramos López (JRL): –El fiscal ya me hizo ahí algunos cuestionamientos los cuales he estado revisando para que se los entregáramos, no sé si pudiera venir mañana.

Emilio Lozoya Thalmann (ELT): –El viernes, ¿el viernes le parece bien, licenciado?

–Claro, a las 11

–A las 11 ahí estaremos sin falta y desde luego muy agradecido, le comento que ya también para que luego no nos digan en México, ya en España ya empezaron con casos de coronavirus en prisiones, pero a las 11 ahí estaremos y los atenderemos los cuestionamientos de inmediato.

–Perfecto, nos vemos el viernes a las 11.

Emilio Lozoya está vinculado a proceso por asociación delictuosa y lavado de dinero en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

A su arribo a México, en el año 2020, la FGR no solicitó sujetarlo a prisión preventiva ni a prisión domiciliaria, y aceptó que se le mantuviera en libertad condicional pese a que permaneció prófugo de la justicia por más de un año.

Desde entonces, su defensa, encabezada por Miguel Ontiveros, comenzó a negociar el otorgamiento de un criterio de oportunidad a través del cual Lozoya denunció a 70 personas que durante sexenios pasados supuestamente cometieron actos de corrupción, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Sin embargo, esto cambió luego de que en redes sociales fueron dadas a conocer imágenes de Lozoya cenando en un lujoso restaurante en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, algo que no le estaba prohibido, por lo que la FGR solicitó el cambio de la medida cautelar y desde finales de 2021 permanece en el Reclusorio Norte.

Un tercer audio es sobre una conversación en la que el papá de Emilio Lozoya se comunica a la oficina de Juan Ramos para aportarle información y consultar detalles sobre la extradición de su esposa, Gilda Margarita Austin y Solís.

–Señor licenciado, muy amable primero por aguantarnos en la mañana tanto tiempo.

–No se preocupe.

–Cumplo lo indicado, ya empecé a localizar lo que está en el registro, el acta de nacimiento, matrimonio; del certificado médico, hablé con su cardiólogo, me lo van a elaborar, lo tendré máximo mañana en la mañana y el comprobante de domicilio que fue lo que me pidió, y consultarle si ya hay alguna noticia de cuándo llegaría (…) de lo que ustedes ordenen, el señor fiscal y usted, para cancelar el boleto para que me alcance el tiempo y como dijo él atinadamente y la aerolínea que no nos vayamos a cruzar.

–Yo no tengo ahorita noticias, y pues lo que dijo el fiscal fue algo muy claro, no sea que se vayan a cruzar

–Entonces más vale.

Gilda Margarita Austin y Solís está acusada por supuestamente recibir en sus cuentas bancarias dinero proveniente de los sobornos entregados por Odebrecht a Emilio Lozoya cuando era director de Pemex a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública.

Actualmente ella permanece vinculada a proceso y sujeta a prisión domiciliaria.