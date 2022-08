AMLO niega ordenar desafuero contra "Alito": "nosotros no perseguimos a nadie"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–La solicitud de desafuero del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche, “que es entidad independiente y soberana”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que la Fiscalía local tiene facultades para investigar y proceder en el caso judicial de Moreno.

“Nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política y a mí me pueden acusar de muchas cosas, pueden inventar muchas cosas, mis adversarios, pero nunca van a poder decir que soy incongruente”, aseguró.

"Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales”, reiteró el mandatario.

Este martes el fiscal General de Campeche, Renato Sales Heredia, acudió a la Cámara de Diputados para hacer la solicitud formal el desafuero del diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas, para proceder legalmente en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.