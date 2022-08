Intención del gobierno era adquirir el 51% de las acciones de Banamex: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que llegó a pensar que durante su administración podrían adquirir 51% de las acciones de Banamex.

Dijo que necesitaban tiempo para convocar a inversionistas nacionales y hacer una serie de cambios.

“Y también imagínense cómo se iban a poner los conservadores de por sí están muy rabiosos e irritables”, afirmó.

El mandatario argumentó que su administración maneja 7 millones de pesos de presupuesto y un banco que tenga ese manejo de recursos, si no en exclusiva, sí de manera preferente, tiene garantizando a un cliente importante”.

Agregó que “es sabido que todos los bancos tienen utilidades, todos y son de los que más utilidades tienen, están entre las 5 grandes corporaciones que obtienen más utilidades anuales”.

Expuso que mejor no harían esta operación porque la oposición diría: “‘No que no', ahí está el estatismo, el populismo, el comunismo, etc., no, ya vendrán otros, nosotros estamos sentando las bases para la transformación".

El presidente dijo que en Citigroup “están en un buen plan, la señora presidenta del consejo de Citigroup es una mujer inteligente que tiene mucho respeto por México y nosotros vamos a facilitar que se lleve a cabo esta operación porque consideramos que ayuda al país”, señaló.

Agregó que si la venta se da con empresas extranjeras, “nada más tengamos en cuenta que si se trata de bancos privados extranjeros las utilidades no se quieran en México, no se reinvierten en el país, eso es el colmo porque no solo son de altos cobros de intermediación, de comisiones sino que las utilidades no se reinvierten en México, por eso queremos que el banco se quede en nuestro país”.