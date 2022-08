Murillo Karam defiende "verdad histórica" de caso Ayotzinapa: "ninguno la ha podido tirar"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam defendió la llamada verdad histórica que planteó cuando encabezaba la institución en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante la continuación de la audiencia inicial, en la que se prevé que el juez decida si lo vinculará o no a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia, Murillo Karam señaló al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de intentar, durante los últimos 7 años, “tirar” la verdad histórica.

Al hacer uso de la voz, el ex procurador indicó que desde su llegada, el GIEI participó en absolutamente todo el resto de la averiguación previa sobre el caso Ayotzinapa.

“Fueron ellos quienes escogieron el lugar donde se haría el análisis; fueron ellos quienes escogieron los restos y los llevaron a Innsbruck; fueron ellos quienes dijeron cuáles restos podían ser analizados, tanto del río como del otro lugar”, dijo.

Admitió que en la investigación de la extinta PGR sobre la desaparición de los normalistas pudo haber fallas o hubo cosas que pudieron hacerse mejor, pero que a pesar de todo, no han podido tirar la verdad histórica.

Hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa concluyeron el debate para que el juez resuelva sobre la vinculación a proceso.

Durante su participación, el abogado Javier López señaló que Murillo Karam no puede ser señalado como responsable de torturar a los detenidos en el caso Iguala pues, según lo dicho por la propia asesora de las víctimas, estos hechos fueron cometidos por elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército.

“La asesora jurídica dice que la tortura la cometieron elementos de la Marina y del Ejército, Jesús Murillo Karam no era superior jerárquico de ellos.

“No hay dato de prueba de participación o conocimiento, es una teoría conspirativa que no encuentra sustento en datos de prueba. Mi defendido no participó en esos hechos, no los conoció y menos los instruyó”, precisó.