"No me meto en los temas de quién va a ser el presidente del partido": Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que “no se mete” en los temas de decisión de su partido, Morena, en particular, de quién será el próximo presidente en la Ciudad de México.

Al ser cuestionada al respecto, respondió: “No me lo ha informado, no sé si sea su decisión (risa). Por supuesto que tenemos mucho aprecio por Sebastián, es un joven o ya no tan joven brillante (risa), honesto y no me ha informado si tiene intereses de dejar la coordinación de Comunicación”.

La morenista agregó que quienes deben decidir esos cargos “son los nuevos consejeros que fueron electos; son, entiendo 240 consejeros que fueron electos, mujeres y hombres, y ellos tendrán que decidir quién es todo el Comité Ejecutivo de Morena en la Ciudad de México”.

Luego, insistió en que en Morena “hay separación entre gobierno y partido, somos parte de lo mismo, pero yo no soy consejera; entonces, no tendría por qué dar mi beneplácito”.

En su edición 2388, que circula esta semana, Proceso publicó un reportaje titulado “Sheinbaum se posiciona rumbo al 2024” en el que destaca que diversos funcionarios públicos afines a la mandataria local se inscribieron y ganaron un lugar en el congreso nacional de Morena, desde donde podrán influir en las decisiones internas a favor de sus aspiraciones presidenciales.

Entre éstos, se cuentan los siete alcaldesas y alcaldes de Morena en la CDMX, así como, al menos, cuatro integrantes de su gabinete, entre ellos, el propio Sebastián Ramírez.