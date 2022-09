AMLO propone consulta para dejar al Ejército en las calles más allá de 2028, si prospera iniciativa del PRI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–En caso de prosperar la iniciativa del PRI en la Cámara de Diputados para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028, el método para decidir sobre la estancia indefinida en las calles, después de ese año, podría ser la consulta popular, propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En caso de que, no va a suceder, no va a suceder y toco madera, pero que para atrás los lideres… lo que están planteando son 2024 y más (el tiempo del próximo sexenio) y que se evalúe y que incluso se haga una encuesta, una consulta formal, eso se le podría agregar y se le pregunta a la gente, consulta popular”.

El mandatario incluso, manejó cuál podría ser la pregunta: “¿Estás de acuerdo con los resultados de la Guardia Nacional, que siga dependiendo o que se vaya a la Secretaría de Seguridad?”.

El presidente dijo que el plazo para las Fuerzas Armadas fuera de los cuarteles se vence en marzo de 2023 pero hacia adelante quedan las opciones de la ampliación por vía legislativa y, después, por consulta al pueblo mexicano.

Dijo estar de acuerdo con la iniciativa de la diputada federal del PRI, Yolanda de la Torre, para extender el plazo hasta 2028, que cubriría cuatro años del próximo sexenio.

“Qué se hace en el 2023, por qué no continúa consolidándose y se explora esta posibilidad que yo considero va a ser mejor por profesionalismo, disciplina, honestidad, no es lo mismo el que hace una carrera militar, que va al Colegio Militar y va ascendiendo de una formación y cuando hay promociones, ojalá un día vengan aquí algunos de los encargados, los del Estado Mayor que expliquen cómo se forman, qué es una promoción, cómo van ascendiendo, su expediente y cómo llegar a generar a división no todos llegan, porque sí hay una comisión de evaluación permanente y todo es evaluado”, dijo.