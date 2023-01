Así explicó AMLO por qué Biden no respondió pregunta sobre la captura de Ovidio Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no le dio tiempo de responder una pregunta sobre la detención del narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán al término de la Cumbre de los Líderes de América del Norte porque “ya había terminado el programa” y yo “había hablado bastante”, reconoció Andrés Manuel López Obrador.

“Lo único que hubo sobre la detención de Ovidio fue una pregunta que quedó inconclusa, que no fue por culpa del presidente Biden, sino porque ya era mucho tiempo, yo había hablado bastante, pues ya ven que me llevo tiempo porque no hablo de corrido y me llevó mucho tiempo. Y ya se había terminado el programa, porque lo que se convino fue un presidente o el primer ministro y una pregunta al primer ministro, al presidente Biden y al presidente de México”, apuntó.

Para el mensaje a medios y conferencia de la cumbre, en Palacio Nacional, la prensa mexicana acordó las preguntas que se harían a los mandatarios, entre las que estuvo la detención de Ovidio Guzmán, “entonces ya se había terminado, fui el último”, dijo el Ejecutivo mexicano.

“Ya no le dio tiempo al presidente Biden de responder porque ya se había terminado el programa que se estableció y había mucho frío además ya a esa hora. Se quejó él… sí porque para que en efecto no se le hiciera responsable que él no quería responder, pero así estaba el programa y así concluyó, pero no se trató el tema, esa es la respuesta”, aseguró.

A los señalamientos de que este operativo se dio por la visita de Biden a México, el mandatario insistió en que el país es independiente, libre y soberano, “no estamos acomplejados, no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie”.

Durante la reunión bilateral, con Estados Unidos, se informó sobre el avance “en el combate a la delincuencia y en lo que tiene que ver con el fentanilo y los laboratorios”, dijo.

Al planteamiento de si por detener al narcotraficante existe un cambio en la estrategia, el presidente expuso que “son las dos cosas, pero lo fundamental es atender las causas y eso no va a variar porque consideramos que el ser humano, lo he dicho muchas veces, no es malo por naturaleza, son las circunstancias los que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Ya sea por necesidad, pobreza o por pensar que la felicidad se obtiene con lo material”.

También advirtió que “quien esté metido en esas actividades sepa que si se le identifica, si se sabe que se están desplazando, además con mucha prepotencia, porque hay grupos que se desplazan con diez, con 20 carros, y se sienten superiores a todo, pues no, eso no se puede permitir y no hay venta de plazas y cero corrupción y cero impunidad y todo esto también procurando no violar derechos humanos, no es declarar la guerra a nadie, sino atender el problema con inteligencia, entre más inteligencia menos fuerza”.

La pérdida de vidas tanto de elementos de seguridad y Fuerzas Armadas, como de grupos de la delincuencia, es un asunto que “nos duele mucho”, pero destacó que “procuramos que en los enfrentamientos no se abuse, como era antes, que había masacres y el que quedaba herido lo remataban, eso no. Ahora en cualquier enfrentamiento, en este último son más los detenidos y los heridos que los muertos y antes no era así, eran más los muertos que los heridos y los detenidos”.