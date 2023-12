El ministro Laynez me cae bien, pero sirve de ejemplo sobre la podredumbre del Poder Judicial: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en cuestión personal le cae bien el ministro Javier Laynez, pero se ha lanzado contra él porque le sirve como ejemplo “para explicar la podredumbre que hay en el Poder Judicial”.

“La verdad que no tengo nada contra él, no es nada personal, es que él me sirve en este caso para explicar la podredumbre que hay en el Poder judicial, hasta me cae bien el ministro Laynez en lo personal, lo respeto”, dijo.

El mandatario federal destacó tres resoluciones en las que ha participado este ministro de la Corte y que ha criticado: en primer lugar, el conflicto generado en Nuevo León cuando el gobernador Samuel García solicitó licencia para ir por la precandidatura para la Presidencia, por Movimiento Ciudadano.

“Me estaba platicando el gobernador de Nuevo León, ahora que fui, que ya estaba hasta dormido cuando lo levantaron; acaba de resolver la Corte a las 11 de la noche, 11:30 y el señor Laynez: que no procedía que él nombrara sustituto o que él dejara el gobierno de Nuevo León, ¿cómo se interpreta eso? Pues que está actuando por consigna”, expuso.

El segundo momento es cuando se buscó que los ministros no dejen de tener ingresos por encima de los que obtiene el presidente de la República y posteriormente los amparos para evitar que se eliminen los fideicomisos del Poder Judicial, que suman 20 mil millones de pesos y que en un inicio se estuvo de acuerdo en destinarlos para damnificados del huracán Otis, en Acapulco, Guerrero.

El tercer ejemplo que expuso fue cuando se emitió un decreto para evitar la venta de vapeadores, porque “está demostrado, tenemos estudios, que dañan muchísimo porque contienen sustancias cancerígenas, destruyen los pulmones, las vías respiratorias, engañando que no afectan en nada, pero son tantos los intereses que están detrás que de repente el ministro Laynez deja sin efecto el decreto y resuelve que se afecta la libertad de comercio”.

Acusó que en ese caso puso un argumento mercantil por encima de la salud y cuestionó: “¿Dónde está la justicia?”.

Por ese tipo de resoluciones que se dieron en un corto tiempo, no se puede evitar que se vea al Poder Judicial al servicio de los grupos de intereses del poder económico, razón por la que analiza cómo va a plantear la reforma a ese Poder que, entre otros temas, se permitirá que las y los ministros en funciones se postulen como candidatos para definir si continúan en el cargo o si deberán dejarlo.

“Yo estoy por que no se elimine a nadie, que puedan participar en la elección. Si están en funciones nada más que participen como candidatos y que la gente decida si entran o no. Entran otros como candidatos y también los que están y el pueblo decide”, dijo.

A la par de lo propuesto por el presidente en otras ocasiones: elección, revocar el cargo, y un tribunal al interior de ese Poder que no sea el Consejo de la Judicatura Federal, al que considera un florero.