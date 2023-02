Así se burló de AMLO el conductor Stephen Colbert por la foto del "aluxe" (Video)

El monólogo . Foto: YouTube The Late Show with Stephen Colbert

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El conductor de televisión estadunidense Stephen Colbert se burló en su programa The Late Show del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que éste difundiera el sábado pasado la imagen de un supuesto “aluxe”.

Pese a que en un principio se volvió tendencia en redes sociales, el video desapareció del reel del conductor horas después, aunque todavía es visible en la cuenta oficial de YouTube de la cadena CBS.

En el monólogo de su programa del lunes, el conductor y comediante se mofó del mandatario mexicano, quien el 25 de febrero compartió en sus redes sociales la supuesta imagen de un “aluxe”, una criatura mítica que, según su tuit, fue vista en los territorios donde pasará el Tren Maya.

“Les comparto dos fotos de nuestra supervisión de las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto, de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico”, escribió en Twitter.

Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico. pic.twitter.com/Tr5OP2EqmU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 25, 2023

Una persona le compartió al mandatario una nota del periódico Debate, en el que se atribuye la imagen del aluxe a una supuesta bruja captada en un árbol de la colonia Citricultores, en el municipio de General Terán, Nuevo León.

Esa foto es vieja. Es de una supuesta bruja captada en NL.



Innecesarias ese tipo de mentiras por parte del presidente. Ya quedó loco.https://t.co/NdTL0ZZtsE — Alberto Pérez Jiménez (@albertopjmz) February 26, 2023

En su programa de la cadena estadunidense CBS, Colbert retomó la nota que publicó la agencia AP en la que refiere que López Obrador posteó una foto de lo que asegura que es un elfo (así tradujeron la palabra “aluxe”).

“López Obrador está con todo, dijo que la foto fue tomada hace tres días y que todo era muy místico”, dijo Colbert, quien luego presentó una parodia de un tuit del mandatario en el que éste supuestamente dice: “Oh, creo que el comestible está haciendo efecto. Chicos, vengan a acariciar al perro. ¡Se siente tan cool!”.

“Seamos justos, es el presidente de México, yo no soy el presidente de México, ¿quién soy yo para juzgar”, añadió Colbert.

El presidente de México Andrés Manuel López obrador en The Late Show with Stephen Colbert uD83DuDE33 pic.twitter.com/QXxAAXo1MR — Eolo Pacheco uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@eolopacheco) February 28, 2023

Después el conductor mostró la foto del “elfo” (aluxe) compartida por López Obrador y se preguntó: “¿Así se ven los elfos en México? Entonces no quiero probar sus galletas”. La frase la acompañó con una falsa imagen publicitaria que parodia la marca de galletas Keebler, que tiene como mascota un duende.

:#Ar2BreakTimeuD83EuDD8EuD83EuDD23:

“YSQ es la botana mundial”

El actor y presentador de televisión Stephen Colbert se mofa de YSQ en su programa “The Late Show” por la foto del aluxe.



PD: primero Musk y ahora Colbert… ya Wey uD83EuDEE2pic.twitter.com/f66lgXzXMp — uD835uDE3CuD835uDE67uD835uDFEE_uD835uDE48uD835uDE6DuD83EuDD8EuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@ar2_mx) February 28, 2023

“Pero de nuevo, él es el presidente de México, escuchemos su discurso de anoche”, dijo Colbert, antes de presentar otro video editado con el fin de parodiar a López Obrador.

En el video, que arranca con el himno nacional de México de fondo, López Obrador supuestamente se dirige al pueblo para comunicarle que tuvo un encuentro con el “elfo”, que es representado como un mapache.

“Damas y caballeros, hasta ahora, la mayoría de la gente ha visto la foto que publiqué del aluxe mágico, pero desde esa foto, he tenido más encuentros con el aluxe, como cuando el aluxe volvió y revisó mi basura (en este momento se ve la imagen de un mapache). Cuando usé una escoba para espantar al aluxe, me besó con sus dientes y creo que me pasó su magia”, dice el presidente en la versión alterada del video.