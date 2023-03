AMLO reprocha restitución de Edmundo Jacobo: "Ya ven que el INE no se toca"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Con la reinstalación de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que la oposición lo considera “‘la primera derrota del plan B’, pues me llena de orgullo el perder así”.

El mandatario habló del amparo que le dieron desde el Poder Judicial, “que son lo mismo”, además a quienes llamó a sus colaboradores “achichincles, amigos y socios aplaudiéndole y los medios de información todos celebrando porque se había reivindicado a la democracia”.

El presidente de nuevo afirmó que Jacobo Molina ha tolerado fraudes electorales y por esa razón está en el cargo y acusó que no es democrático.

Dijo que es “completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo, pero así aplaudiéndolo”.

Agregó que quienes están en el INE no se dan cuenta de ese tipo de actos, “porque no tienen autoridad moral, lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, también expuso que si el poder es sin pensar en el beneficio del pueblo “es parafernalia, fantochería, corrupción, por eso se dice que si no hay convicciones el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”.

López Obrador consideró que quienes se oponen a la reforma electoral “están en shock, todavía los que pensaron que iba a ser más de lo mismo, que íbamos a simular y caer en el gatopardismo, pensaron que era como en el 2000, el cambió, decía Fox: con Salinitas ni al baño y terminó abrazado con Salinitas”.

Lo que buscan, afirmó, es mantener la misma política y que el debate es bueno porque sostiene que “estos farsantes no son demócratas, son empleados de oligarcas. Ellos no defienden la democracia, defienden a la oligarquía, el gobierno de los ricos. Eso es lo que está en el fondo y todos lo demás es simulación”.