Ebrard alerta que no hay condiciones para rescatar a los seis mexicanos que piden salir de Sudán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De los 12 ciudadanos de México que la Cancillería identificó en Sudán, seis pidieron al gobierno que los ayude a salir del país, pero hasta el momento "no lo vamos a poder hacer" porque no hay "condiciones" y no se puede circular al interior del país, confesó el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Ebrard expresó su esperanza de que, en las "próximas horas o días", se encuentre "la forma de poderles sacar de allá", y dijo que por mientras "haremos todo lo humanamente posible" para que los connacionales estén seguros.

A lo largo de los últimos cuatro días, Sudán se ha encontrado en medio de una feroz batalla entre las fuerzas armadas de Abdel Fattah al-Burhan, jefe del consejo soberano de transición gubernamental --instalado tras la caída del dictador Omar Al-Bachir en 2019-- y las de Mohamed Hamdan Dagalo, disidente del mismo consejo.

Los combates, que han causado la muerte de por lo menos 270 personas, detonaron más conflictos en el país, donde se libra una batalla de influencias geopolíticas entre Estados Unidos, China, Rusia, Egipto y Arabia Saudita.