Por muerte de 40 migrantes vinculan a proceso a Francisco Garduño, titular del INM

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño fue vinculado a proceso por ejercicio ilícito del servicio público, por supuestamente incurrir en omisiones que derivaron en el incendio del pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua en el que murieron 40 migrantes.

A pesar de ello, el funcionario afirmó que continuará desempeñando sus funciones al frente del INM hasta que la justicia federal determine lo contrario.

“Ya escucharon ustedes quedé vinculado a proceso, el juicio no se termina, sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio, no hacer declaraciones en relación al proceso, entonces me sigo acogiendo a la garantía constitucional, seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración mientras no se ordene lo contrario y estaré muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños”, señaló al salir de la continuación de su audiencia inicial que se realizó este domingo en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua.

La diligencia fue presidida por el juez de control Víctor Manlio Hernández Calderón y en sus argumentos, la defensa indicó que Garduño es responsable de atender el ingreso de Más de 4 millones de extranjeros al país, de los cuales al menos un millón 900 mil lo hacen de manera irregular, a través de 779 puntos de revisión con el apoyo de 5 mil 700 empleados, por lo que no puede estar al mismo tiempo en varios lugares.

Aunque el juez Hernández Calderón coincidió con la defensa en que el director del INM no puede estar en varios lugares al mismo tiempo, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó que Garduño estaba obligado a prevenir, preservar, supervisar, vigilar y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes y que en esta obligación, fue omiso pues no cerró la estancia de Ciudad Juárez pese a que operaba como una cárcel donde había hacinamiento, no había comida, agua y sanidad.

Por ello, al vincularlo a proceso, señaló que existen elementos suficientes para presumir que Garduño cometió el delito en su calidad de autor material y de manera dolosa.

El director del INM intentó presentar como datos de prueba un video, dictámenes de un perito en criminalística, los testimonios de tres víctimas del incendio, los contratos y convenios que el INM tiene con empresas de seguridad privada, de proveer comida, de los protocolos de hacinamiento y la verificación de extintores de la estación migratoria de Ciudad Juárez.

El juez concedió cuatro meses para la investigación complementaria y las medidas cautelares se mantendrán vigentes, es decir, Garduño no podrá salir del país y debe presentarse el martes de cada 15 días a firmar asistencia iniciando desde este 2 de mayo.

Por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez y que dejó 40 personas muertas, un juez vinculó a proceso a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM). El funcionario continuará en su cargo, pues el juez no le dictó prisión preventiva, por lo que deberá acudir a firmar los martes cada 15 días.

Este domingo se reanudó la audiencia contra el titular del INM, donde el juez determinó que sí había pruebas para considerar que había sido omiso en sus labores.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) informó la semana pasada que la estación migratoria de Ciudad Juárez, no tenía condiciones para operar y que incluso funcionaba como una cárcel.

Un nuevo video sobre el día del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, con imágenes de las cámaras de videovigilancia del INM fue dado a conocer por el Diario de Juárez, lo que alentó la responsabilidad gubernamental en el accidente.

uD83DuDD34 Revelan serie de omisiones tras tragedia migrante

En nuevas imágenes se observa cómo los #migrantes molestos, empezaron a colocar las colchonetas en las rejas y el guardia detenido estuvo observando todo esto y no hizo nada

Muestran al guardia sentado mientras las protestas se… pic.twitter.com/zSHjwe9vgj — El Diario de Juárez (@diariodejuarez) April 26, 2023

El saldo de esa noche fue de 40 migrantes muertos --entre quienes había hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, colombianos y venezolanos—y otros 27 heridos.

Por estos hechos, el pasado 25 de abril fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, Antonio Molina Díaz, quien fungía como director general de Control y Verificación Migratoria del INM.