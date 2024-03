Sheinbaum reclama al INE que suspenda La Hora Nacional y no investigue bots

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- De gira en Durango, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial por la coalición Morena-PVEM-PT, se lanzó contra el Instituto Nacional Electoral (INE), tras su decisión de suspender la transmisión de La Hora Nacional, producto de una queja que presentó el Partido Acción Nacional (PAN).

La candidata denunció que la Comisión de Quejas y Denuncias emitió medidas cautelares "de inmediato" en respuesta a la denuncia del PAN, pero rechazó la queja de Morena sobre el uso de bots "comprados en el extranjero" para hacer "guerra sucia" en su contra.

Sheinbaum aseveró que le tocará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidir sobre la difusión de La Hora Nacional, y exigió que haya "imparcialidad" en la emisión de medidas cautelares.

.@Claudiashein le pide al @INEmexico ser imparcial ante quejas como la de la Hora Nacional

"Hay cosas que no me explico, cuando se pide revisar la guerra sucia, los bots comprados desde el extranjero, dicen que no se tiene que investigar, y a una petición del PAN que dice que en…

"El INE tiene que revisar una, como otra. Nadie está diciendo que no revise las quejas, pero hay que ser parejo", dijo.

En su denuncia, el PAN aseveró que el programa, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob), realizó propaganda electoral a favor de Sheinbaum en programas desde el pasado mes de diciembre.