AMLO respalda a Layda Sansores ante las protestas por agresiones a policías en Campeche

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ante las protestas por las agresiones que sufrieron mujeres policía en el penal de Kobén y acusó “mano negra”.

El mandatario federal recomendó a quienes protestan “que lleguen a un acuerdo con Layda, que es una gobernadora honesta, de buenos sentimientos y que no se dejen manipular porque hay mano negra de los politiqueros, o sea no puedo hablar de quién, pero que no se dejen manipular”.

También envió un mensaje “a los manipuladores”, para que “jueguen limpio, se ven mal, pero además se les revierte todo eso que hacen tiene efecto de búmeran” y de nuevo pidió “que le tengan confianza a Layda, si hubiera abusos de autoridad se van a castigar, pero lo que está sucediendo en Campeche, fundamentalmente, es manipulación con propósitos politiqueros, son los que están detrás, ¿más claro?”.