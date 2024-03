“Gane quien gane, traicionará de nuevo” dice el MPJD a 13 años de su surgimiento

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A trece años del surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) siguen vigentes las condiciones que llevaron a miles de víctimas de la violencia criminal a recorrer el país y a exigir un diálogo con en entonces presidente Felipe Calderón y con los aspirantes a sucederlo, entre ellos el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado para recordar que el asesinato de siete jóvenes, entre ellos el del hijo del poeta Javier Sicilia, movió la indignación nacional para crear el MPJD, el diagnóstico es devastador en un año electoral.

Ya no tenemos nada qué decir, el Estado nos traicionó: Javier Sicilia

“En 2011, salimos de este lugar con la consigna de ‘Estamos hasta la madre’. Trece años después, la consigna sigue en pie, sólo que ahora más gente comprende que las soluciones a los problemas del país no vendrán de los partidos políticos ni de líderes enceguecidos de mesianismo. Por esa razón, gran parte de nosotras y nosotros no iremos a las urnas. No tenemos el gusto de convalidar ineptos y criminales”, sostuvo el MPJD.