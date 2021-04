Se retracta la adulta mayor que aprovechó la vacunación para acusar a su hija de "secuestro"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La adulta mayor que aprovechó el momento de ser vacunada en la alcaldía Iztapalapa para denunciar por maltrato a su hija y su yerno, se desistió de sus dichos dos días después de acusarlos mediante una nota entregada a un enfermero.

Por tal motivo, la pareja señalada por la señora de 85 años, que en un principio fue detenida por policías auxiliares, ya fue liberada. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continuará con las indagatorias.

Noticias Relacionadas Mujer de 85 años aprovecha la vacunación para denunciar que es víctima de maltrato

Según el diario El Universal, en el expediente del caso la mujer declaró que su residencia original es en Naucalpan, Estado de México, pero en enero de 2020 se cayó y su hija se la llevó a vivir a su casa, en la colonia Lomas de Estancia, Iztapalapa, donde la trataban bien, le daban de comer y le daban sus medicamentos, pero no la dejaban salir a la calle como acostumbraba.

El representante social pidió la intervención de la Policía de Investigación (PDI) para indagar la forma de vida de la mujer y obtener las cámaras de videovigilancia públicas y privadas en inmediaciones del domicilio, pero no encontraron pruebas del maltrato.

También se informó que la señora no había dado autorización sobre los exámenes médicos que le hizo la FGJ, pero sí dejó en claro que no tenía lesiones ni era víctima de maltrato.

En ese contexto expresó su deseo de no continuar la denuncia y sólo pidió no volver al domicilio de su hija en Iztapalapa, por lo que la dejaron bajo el cuidado de otra de sus hijas. La pareja detenida fue puesta en libertad, y la carpeta de investigación iniciada por el delito de violencia fue remitida a la Fiscalía de lo Familiar del Adulto Mayor, para que siga con la indagatoria.

¿Qué ocurrió?

El domingo 4, la hija y su esposo llevaron a la adulta mayor para que la vacunaran contra el covid-19 en la Escuela Vocacional Número 7, en Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa.

Cuando la estaban inoculando, la mujer entregó una nota al enfermero donde denunciaba maltrato, por lo que aquel avisó a los policías auxiliares y estos detuvieron a la pareja supuestamente agresora.

“Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, adscritos a la Policía Auxiliar (PA), detuvieron a un hombre y una mujer, señalados de mantener encerrada y atentar contra la integridad física de una mujer de 85 años, en la alcaldía Iztapalapa.”

Los presuntos maltratadores son: la hija de la denunciante, de 39 años, y el esposo de ésta, de 59 años, quienes fueron presentados ante agentes del Ministerio Público correspondiente, para definir su situación jurídica y realizar la investigación pertinente.

Oficiales de la #SSC atendieron una denuncia por posible maltrato a una adulta mayor y detuvieron a una pareja, en la @Alc_Iztapalapa. https://t.co/jFszRc22m4 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 4, 2021

En la hoja de papel, la señora escribió que estaba secuestrada: “Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni en la puerta de la casa me dejan. Les pido que me saquen de aquí por favor”.

La noticia se hizo viral en redes sociales. Varios usuarios replicaron la información e incluso publicaron la nota que la señora entregó al enfermero.

“En Iztapalapa, una señora de la tercera edad le dio esta nota a la persona que le aplicó la vacuna. En ella denuncia a su hija y a su yerno, mismos que fueron detenidos en el acto, pues acompañaban a la abuelita. ¡Méndiga!”