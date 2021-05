Abril, el mes con menor exceso de mortalidad por covid-19 en CDMX: ADIP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Abril pasado fue el mes con menor exceso de mortalidad durante toda la pandemia de covid-19 en la Ciudad de México, informó Eduardo Clark García, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).



Explicó que en ese mes hubo 832 fallecimientos adicionales a los esperados --lo que significa un exceso de mortalidad--, con un promedio diario de 28. En comparación, en enero el promedio diario fue de 467 defunciones, para hacer 14 mil 471 en exceso.

“Tenemos ya una tendencia a la baja de manera muy muy importante y una reducción de prácticamente 95% en el exceso de mortalidad en la ciudad”, afirmó.

Clark García detalló que en los últimos ocho días de abril “ya no se reportaba un exceso de mortalidad estadístico; es decir que las muertes que se reportaban en la ciudad día con día de residentes de la Ciudad de México no superaban el umbral estadístico necesario para llamarlo exceso de mortalidad”.



De hecho, afirmó que, de los 30 días de abril, 18 ya no mostraron exceso de mortalidad, mientras que “la mayoría de los días que sí lo mostraron fueron los días de la primera quincena”.



Respecto a las defunciones por covid-19, el funcionario mencionó que en los últimos siete días hubo 190 decesos en la Ciudad de México, lo que representa casi 29% de reducción, mientras que en la semana previa fueron 267 fallecimientos. El porcentaje promedio de reducción en las últimas cinco semanas era de 25%.

Por último, reiteró que “afortunadamente en todos los indicadores –incluido este que es el más significativo, el que refiere a la pérdida vidas humanas– está también con una reducción muy, muy importante. Es la primera vez, en toda la historia de la pandemia en la ciudad, que estamos en números de esta magnitud”.