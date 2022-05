Triple homicidio en despacho legal de la Roma fue un ataque directo: García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El triple homicidio perpetrado el lunes en un despacho ubicado en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc, fue una agresión directa, aunque no se descarta el robo como línea de investigación, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

“No se ve nada desordenado el lugar, ni siquiera que hayan sido sometidas las víctimas o amagadas; es un ataque directo, la persona llega y las ejecuta”, aseguró.

Cuestionado en conferencia sobre el crimen en el despacho contable con más de 50 años de funcionamiento cometido ayer, el jefe de la policía aclaró que desde que llegó al lugar, el agresor llevaba una maleta, misma con la que fue captado por diversas cámaras al salir del edificio de la calle Durango, tras ejecutar el crimen. Por ello, reiteró, no se descarta el robo como línea de investigación.

Luego, confirmó que el homicida huyó en una motocicleta con rumbo al Estado de México; por ello, dijo, la SSC se puso en comunicación con las autoridades policíacas de esa entidad para localizar al delincuente, con la ayuda de las cámaras del C5.

Cuestionado sobre si este multihomicidio es un caso atípico, frente a las cifras que recientemente presumió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de que en la CDMX el promedio de homicidios dolosos diarios bajó a 1.9, García Harfuch respondió:

“El que se haya sido un triple homicidio tiene que ver con que no se había oído ya (este tipo de casos). A veces no podemos evitar que pasen hechos terribles, pero sí podemos evitar que queden impunes… No es por un triple homicidio, a todos los casos les ponemos la misma atención”.

Homicida usó calibre 40 y silenciador

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que, tras diversas diligencias realizadas por personal ministerial, pericial y detectives, en colaboración con el área de inteligencia de la SSC, la principal línea de investigación del triple homicidio es que se trató de un ataque directo, además de que “se investiga la posible relación de otras personas en los hechos ocurridos”.

Ulises Lara, vocero de la institución, informó que el agresor ocupó un supresor de sonido o “silenciador” en el arma de fuego que utilizó para privar de la vida a la mujer y dos hombres. En el lugar fueron encontrados seis casquillos percutidos, calibre 40.

En un mensaje en el que no se permitieron preguntas de la prensa, añadió que en las entrevistas hechas por los detectives se determinó que las víctimas no recibieron amenazas durante los últimos días, ni temían por alguna posible represalia derivada de sus labores profesionales.

Lara López dijo que la Policía de Investigación ha realizado diversas labores de campo y gabinete, tales como levantamiento de entrevistas con posibles testigos de hechos o de identidad, así como el análisis de las cámaras de videovigilancia, para conocer la descripción física del probable agresor.

Con ello, “se cuenta con una descripción amplia del individuo, cómo fue su ingreso y egreso del edificio, así como la dirección que tomó en su huida”.

La FGJCDMX manifestó “su mayor solidaridad con las y los familiares de las víctimas” y les refrendó su “compromiso de investigar a fondo los hechos, para llevar al o los responsables de estos lamentables acontecimientos ante la justicia”.

Dijo que personal del área de Atención a Víctimas de la Fiscalía “se ha mantenido en contacto permanente con las familias de las personas fallecidas para brindarles el acompañamiento necesario”.