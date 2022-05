Gobierno de Sheinbaum desarticula banda de extorsionadores... tras reportaje de Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la desarticulación de una célula de La Unión Tepito dedicada a la extorsión en su modalidad de cobro de piso, homicidios y venta de droga en los corredores comerciales Roma, Condesa y Centro Histórico; así como en colonias de Benito Juárez y algunos municipios del Estado de México; siete personas fueron detenidas.

El anuncio se dio a dos días de que Proceso publicó el reportaje “En auge, la extorsión en la CDMX” en su edición 2377 y luego de que, en su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó a este semanario de “denostar” las cifras de su gobierno sobre dicho delito y “omitir datos que demuestran los avances en materia de seguridad en la ciudad”.

La funcionaria argumentó cifras a la baja en el delito de extorsión de 2019 a 2022, aunque omitió mencionar que en 2020 y 2021 los bares, antros y restaurantes -entre los principales víctimas de los extorsionadores-, estuvieron cerrados como medida sanitaria por la pandemia de covid-19.

En conferencia, García Harfuch, explicó que la desarticulación de dicha célula se dio tras la investigación y colaboración de la SSC con las fiscalías de la CDMX y del Estado de México.

Así, descubrieron que los delincuentes exigían a empresarios de bares y restaurantes cuotas de dinero semanal hasta por 50 mil pesos por no facilitar o no acceder a la venta de droga coordinada por ese grupo criminal, otrora liderado por David “N”, alias “El Pistache”, detenido en 2018.

Según el jefe de la policía, dicha célula está relacionada con, al menos tres hechos violentos recientes: la agresión a integrantes del grupo de ska La Maskatesta, el pasado 17 de abril en el bar “Terraza Franciscana”; el secuestro de dos delincuentes en el bar “El Olimpo” y el posterior hallazgo de sus cuerpos desmembrados en los límites del la CDMX y el Edomex, entre el 24 y 26 de abril; así como la privación de la libertad de dos mujeres de la misma célula criminal, a quienes golpearon y amenazaron de muerte por salir con otros sujetos, el pasado 8 de mayo. Una era expareja sentimental del líder de la célula.

La principal zona de movilidad de sus líderes está en las alcaldías Cuajimalpa, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, según la autoridad. Y para no ser detectados por la policía, dormían en ciertas partes los municipios mexiquenses de Ecatepec y Tlalnepantla y solo se trasladaban a la CDMX de jueves a domingo en la noche para realizar y coordinar sus actividades delincuenciales.

Caen “El Gordo” y “El Puma”

El titular de la SSC, Omar García Harfuch, explicó que la detención de los siete integrantes de esta célula delictiva –dos mujeres y siete hombres- ocurrió la madrugada de este martes 24, tras la obtención y ejecución de siete órdenes de cateo: cuatro en inmuebles de Cuajimalpa, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, y tres en domicilios de Ecatepec, Acolman y Tlalnepantla. Detención.

Las personas detenidas fueron identificadas como María Wendoline “N”, María José “N”, Raúl “N”, Francisco “N” alias “El Puma”; Luis Fernando “N” alias El Marcy”, Gilberto “N” alias el “Gil” y/o “Logan” y/o “11”, así como a Diego Axel “N” alias el “Gordo”. Este último, es identificado como el líder de la célula y persona de confianza de El Pistache”; tiene antecedentes por delitos contra la salud.

Tres de los aprehendidos tienen orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa y secuestro agravado en la CDMX.

El fiscal general de Justicia del Edomex, José Luis Cervantes Martínez, destacó que “El Puma” era un importante generador de violencia en territorio mexiquense. Aclaró que la operación de La Unión Tepito en el Edomex “no es nueva”; la diferencia es que actualmente la autoridad ya tiene ubicadas sus zonas y modos de operación.

Al momento de la captura les aseguraron cuatro armas de fuego largas, tres cortas y una réplica, cartuchos de diversos calibres, cuatro vehículos, dos motocicletas, teléfonos celulares e “importantes cantidades” de droga.

García Harfuch destacó y agradeció a la ciudadanía y, “en especial a los gerentes y empresarios que tuvieron la confianza en las autoridades de la Ciudad de México” para denunciar.

Cuestionado sobre el incremento del delito de extorsión en la CDMX para empresarios de bares y restaurantes revelado por Proceso, el titular de la SSC informó que, en los cinco meses que van de este año, 76 personas han sido detenidas por extorsión, en su mayor parte, gracias a que los empresarios víctimas los denunciaron a las autoridades.

Luego, subrayó que la propia Claudia Sheinbaum, tiene “mesas de trabajo permanentes” con representantes del sector empresarial y restaurantero para buscar la solución al problema que los aqueja. “No es algo nuevo de que salga una nota y pongamos atención. Donde ellos nos dicen que hay extorsión, nosotros vamos”, dijo.

Sheinbaum alega baja, omite pandemia

Un par de horas antes de la conferencia de la SSC, Claudia Sheinbaum, escribió un hilo en su cuenta de Twitter referente al reportaje de Proceso en el que aseguró que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la CDMX “redujimos el delito de extorsión 70% si se compara el 1er trimestre de 2019 con el mismo periodo de 2022”.

La morenista agregó que en ese lapso “pasamos de 277 a 81 extorsiones, cifras que, dijo, “tumban” lo afirmado en el reportaje. Luego, aseguró que “para denostar, utilizan la misma fuente… pero omiten datos que demuestran avances” en la materia. Por último, asegura que su gobierno sigue “trabajando coordinada e incansablemente para brindar seguridad” a los capitalinos.

La información que no mencionó Sheinbaum Pardo es que el confinamiento social ante la pandemia por covid-19 provocó una disminución en la incidencia de extorsiones a comercios, establecimientos y trabajadores en la CDMX entre los años 2020 y 2021, cuando estas actividades estuvieron cerradas para evitar contagios.

Tampoco reconoció que la reactivación de las actividades productivas en trajo la reanudación de los hechos delictivos.

Aquí las cifras: la cantidad de delitos de extorsión reportados disminuyó 60%, al pasar de 856 a 344 registros de 2019 a 2020, de acuerdo con datos del SESNSP.

Durante el 2020, se observó una caída en las extorsiones respecto al año inmediato anterior. Y es que, el cese de operaciones de establecimientos y comercios también representó una pausa para los grupos delictivos que les cobran “derecho de piso”. Sin lugares abiertos, no quedó a quién extorsionar.

Sin embargo, en 2021 la incidencia volvió a incrementar casi en la misma proporción: las extorsiones crecieron un 54.6% de 2020 a 2021, cuando el gobierno de la capital ya había relajado las medidas de confinamiento social y permitió que estos establecimientos abrieran, aunque con aforo limitado.

Los especialistas consultados por Proceso para el reportaje “En auge, la extorsión en la CDMX”, explican que la disminución en la incidencia de extorsiones no se debe a la estrategia de seguridad del gobierno, sino a un efecto colateral de la pandemia.

Por esa razón, en 2021 la cantidad de extorsiones retomó una tendencia al alza. Sólo en los primeros cuatro meses de 2022, el SESNSP señala que en la capital se han registrado 113 delitos de extorsión.

Así, a medida que se reactivan las actividades económicas, la extorsión vuelve a afectar a los comercios y trabajadores, incluso de una forma recrudecida, como se muestra en el reportaje publicado por este semanario.

“Aquí no hay de otra, o trabajas con ellos o de plano te van desplazando. En Polanco, hay que pagarle a La Unión de Tepito el 10% de lo que vendes diario o te queman el lugar. En la Zona Rosa no te piden cuota, pero te dicen que los dejes vender, si aceptas entonces el lugar es de ellos porque luego de un rato se creen dueños de todo”, explicó Rodrigo, un empresario dueño de dos locales en Polanco, una zona exclusiva de la capital.

Y el presidente honorario de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, Ismael Rivera Cruces, aseguró que el único descanso real que tuvo este sector se debió a la contingencia por covid-19, pero los empresarios han vuelto a observar un incremento en el derecho de piso como sucedía antes de la pandemia.

Los especialistas en materia de seguridad y víctimas exponen en el reportaje cómo, nuevamente, los grupos delictivos amenazan a las personas para que paguen el derecho de piso. Si no lo hacen, pueden perder hasta la vida. Y, además, denunciar no es una posibilidad porque no confían en las autoridades.