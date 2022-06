Sheinbaum separa de su cargo al titular de Seduvi por una denuncia de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rafael Gregorio Gómez Cruz, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del gobierno de la Ciudad de México, fue separado de su cargo “unos días”, mientras se investiga una denuncia de abuso sexual que interpuso en su contra una mujer de 32 años a quien acababa de contratar.

“En este momento se va hacer la investigación, es lo que hay que hacer, se tiene que hacer la investigación. Y le he pedido que, mientras tanto, se separe de su cargo para saber si realmente… y que muy pronto la Fiscalía nos pueda decir si hay elementos suficientes o no por esta acusación que se está haciendo”, reaccionó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En un tono bajo, a diferencia de las reacciones que ha tenido en otros casos de servidores públicos acusados de delitos sexuales, esta vez la mandataria no exigió que se haga justicia y, mucho menos, dedicó alguna palabra a la mujer que realizó la denuncia.

“En este momento está tomando un… no se dice ‘licencia’ exactamente dentro del cargo, dado que no es un cargo de elección popular, pero va a tomar unos días en donde no va a estar yendo a trabajar para poder llevar a cabo… las investigaciones, y ya la Fiscalía nos va a decir si hay elementos suficientes. Y, en función de eso, tomaremos una decisión”, dijo.

El caso de la denuncia contra el titular de la Seduvi fue publicado ayer por el periodista Salvador García Soto en el diario El Universal. En el texto asegura que la denuncia por abuso sexual fue interpuesta el pasado 24 de mayo ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por una mujer de 32 años recién contratada por el propio funcionario.

Ella lo acusó de hacerle tocamientos íntimos sin su consentimiento el 21 de mayo. El número de la carpeta de investigación del caso es CI-FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-01/05-2022, levantada por la ministerio público Graciela Tavira Casado.

Cuestionada este lunes sobre el comportamiento del servidor público a quien nombró al frente de la Seduvi hace casi nueve meses –el 19 de septiembre de 2021-, Sheinbaum Pardo añadió:

“Si la Fiscalía dice que no hay elementos suficientes, evidentemente es la autoridad competente quien nos tiene que decir, nosotros no podemos hacer una valoración, tiene que ser la autoridad, en este caso la Fiscalía General de Justicia, que haga una valoración, el área que corresponde a esta denuncia que se hace”.

En tanto la FGJ local investiga el caso, Laura Elena Ríos Andrade, directora general de Política Urbanística de la Seduvi, quedará como encargada de despacho de la dependencia.

La salida de Rafael Gregorio Gómez es el tercer cambio que tiene la Seduvi en el gabinete de Sheinbaum. Antes de él, estuvo Carlos Ulloa, exsecretario particular de la mandataria local; mientras que Ileana Villalobos fue la primera titular.