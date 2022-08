Sheinbaum presentará "Quién es quién" para exhibir a alcaldías que no atienden quejas de baches

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la misma estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la próxima semana ofrecerá en su conferencia una sección de “Quién es quién” para evidenciar a las alcaldías que no atienden las quejas de la ciudadanía, en particular, los reportes de baches.

Así lo dijo en conferencia, luego de informar que su gobierno lleva 80% de avance del programa de conservación de la red vial primaria de la Ciudad de México. La prensa le preguntó qué pasaría cuando las alcaldías –a las que les corresponde la atención de vías secundarias y calles- no atiendan las quejas de los ciudadanos; entonces, se le ocurrió:

“Pues podemos hacer una ‘Quién es quién en el SUAC’ para la próxima semana, para saber qué alcaldías se atienden, qué alcaldías no atienden… Vamos a informarlo, no sé, cada mes a lo mejor lo informamos, empezamos la próxima semana, que no se me vaya a olvidar“.

–¿Y cómo se haría este “Quién es quién en los…”?, preguntó la prensa.

–Ah, pues vamos a mostrar cuántas quejas hay y cuántas se han atendido –dijo la mandataria local.

De acuerdo con el sitio de internet de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) “es una herramienta en la que las personas pueden realizar solicitudes, reportes, quejas o trámites mediante las opciones digitales en sitios web, redes sociales y aplicaciones; así como de forma presencial en ventanillas de las alcaldías o por medio de Locatel”.

Luego, Sheinbaum Pardo trató de justificar los posibles resultados, mencionando el apoyo del gobierno central a alcaldías, la mayoría, de gobiernos morenistas:

“Nosotros, sobre todo a las alcaldías que tienen menos recursos, por asignación del Presupuesto de Egresos… ¿Por qué tienen menos recursos? Porque la fórmula de los recursos que le tocan a cada alcaldía, tiene un peso muy importante la población, entonces, las alcaldías con menos población, tienen menor distribución del recurso público y nosotros les apoyamos bastante, en el caso de Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta (Morena), Cuajimalpa (PRI), se les apoya para que podamos ayudarles”.

Y aclaró: “en el primer año también apoyamos a Iztapalapa (Morena) y a otras alcaldías, a Cuauhtémoc (PRI-PRD-PAN)) también se apoyó bastante, entonces, Benito Juárez (PAN) incluso también lo apoyamos”.

Después recordó que “las alcaldías tienen por obligación que un porcentaje de su presupuesto sea destinado al mantenimiento de la red vial”.

Actualmente, en las conferencias “mañaneras” del presidente López Obrador existen dos secciones llamadas “Quién es Quién en los Precios” y “Quién es quién en las mentiras de la semana”.

Avanza 80% conservación de vialidades

El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Jesús Esteva, informó que el Programa de Conservación de la Red Vial Primaria de la CDMX ha atendido, del 2019 a 2022, el 80% de los mil 116 kilómetros de las vialidades primarias de la capital con una inversión de 5 mil 44 millones de pesos.

Según el funcionario en este año se concluyó la repavimentación de 14 vialidades: Salónica, Lateral México-Toluca, Av. Universidad, Xochimilco Tulyehualco, Eje 1 Norte, Tenayuca-Chalma, Ermita Iztapalapa, Av. Del Imán, Emiliano Zapata, Tláhuac-Xochimilco (en sus dos tramos), Paseo de la Reforma, Avenida Ocenía-Av.608 y Eje 3 Oriente Eduardo Molina.

En tanto, 18 vialidades se encuentran en proceso de ejecución, entre ellas: Calzada de Tlalpan de Norte a Sur, División del Norte y Eje 10 Sur (Tláhuac), entre otras. Además de otras 21 vialidades que serán atendidas de agosto a diciembre de este año.

Avanzamos con los trabajos del programa #Bachetón; concluimos con el mapeo y bacheo de 16 vialidades y 31 más están en proceso de atención.



Para reportar un bache en vialidades primarias, marca al *?0?3?1?1? #Bachetón. pic.twitter.com/TS1giYPDco — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) August 15, 2022

Cómo reportar un bache

Esteva agregó que con el programa “Bachetón” se ha atendido 25% de la Red Vial Primaria, lo que representa 16 vialidades concluidas y 7 mil 232 baches reparados, Mientras que en proceso se tienen 31 vialidades.

Luego, explicó cómo los ciudadanos pueden reportar un bache: “Los ciudadanos pueden acceder a este servicio: marcan *0311, ahí toman la… esa es la opción de “Bachetón”, pasan a la selección dos -bueno, este es el de acceso-, pasan al apretar el número dos, que es la opción “Bachetón” y ahí se genera un SUAC, un reporte de SUAC que es al que le damos seguimiento por medio de LOCATEL y hasta que no se confirma que se atendió, que se tiene la imagen inclusive de la atención, no se libera”, comentó.

Al final, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que “pavimentar una calle le ayuda al transporte público, al transporte de carga, al propio ciclista, incluso al peatón, porque permite que esté perfectamente marcada la señalización y por supuesto, pues también al transporte privado”.