Damnificados del 19S denuncian caos en el Invi para la reconstrucción de sus edificios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Damnificados de unos 90 edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y que son atendidos por el Instituto de Vivienda (Invi) denunciaron que “hasta ahora” dicho organismo ha tenido “un desempeño inconsistente, pues a algunos predios los ha atendido quincenalmente, mientras que a otros los ha ignorado”.

Y no es lo peor, pues “en el colmo de lo absurdo, ¡una constructora ha demandado a condóminos damnificados!”, advierten en una misiva que entregarán esta tarde al secretario de Gobierno, Martí Batres. En ella, le solicitarán –como lo han hecho desde hace meses– una reunión presencial urgente con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, antes de tomar las calles para presionar que sean atendidos antes de que termine su gestión.

Se trata de damnificados a quienes, en febrero pasado, les confirmaron que sus edificios ya no serán atendidos por la Comisión para la Reconstrucción, que aún dirige Jabnely Maldonado, sino por el Invi, encabezado por Anselmo Peña Collazo, por orden de la aspirante presidencial.

En la misiva, cuya copia tiene Proceso, alertan que su desesperación “ante la elevada posibilidad de no regresar a casa antes de que termine este sexenio buscará desahogarse en las calles si no conseguimos ser escuchados por la Dra. Sheinbaum, pues tememos que el gobierno de la Ciudad de México no cumpla con lo establecido en la Ley para la Reconstrucción, que este mismo gobierno impulsó”.

Ante la aspirante presidencial quieren expresar su “malestar y descontento por la situación de incertidumbre en la que muchos de nuestros predios todavía se encuentran a casi seis años del sismo, para esclarecer las dudas que han surgido sobre las nuevas disposiciones en torno a la atención a los predios de los damnificados a través del Invi, sobre el futuro de la Comisión para la Reconstrucción y, en general, para encontrar respuestas y compromisos definitivos e inmediatos por parte del gobierno de la ciudad en la etapa crítica en que nos encontramos antes del final de su administración”.

Los damnificados acusan “el caos, la torpeza, la desatención, los abusos y el burocratismo que reinaron bajo la dirigencia de cuatro diferentes comisionados para la reconstrucción”. Y aunque reconocen que ha habido avances, muchos no han podido regresar a sus casas y se ven en la incertidumbre de nuevos retrasos y el temor de no poder recuperar sus casas por el cambio con el Invi.

Recuerdan que la Comisión para la Reconstrucción les prometió que antes de terminar el 2022 empezarían las obras en sus edificios, pero eso no ocurrió y las que ya estaban en construcción, están detenidas.

El 19 de febrero pasado, en su edición 2416, Proceso publicó el reportaje “Damnificados del 19S. Cinco años de espera de un hogar”, en el que asegura que “Claudia Sheinbaum no ha cumplido su promesa de campaña de reconstruir los edificios dañados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017 o reubicar a las familias afectadas en viviendas dignas. La última noticia es que el Invi, y no la Comisión para la Reconstrucción, se hará cargo de terminar las obras pendientes, algunas de ellas con escaso avance y con la gente cansada de esperar, de mal subsistir con un apoyo insuficiente y muchos obstáculos burocráticos para que se edifiquen sus nuevas moradas”.