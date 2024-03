¿Golpe de Estado técnico? Esto dijo la presidenta del TEPJF sobre la denuncia de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseguró que el organismo a su cargo no está en campaña ni es actor del proceso.

En entrevista radiofónica, la funcionaria se refirió a las recientes críticas formuladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso ha alertado la posibilidad de que se lleve a cabo un “golpe de Estado” técnico.

En su conferencia del 12 de marzo, el mandatario acusó al Poder Judicial de tramar la anulación de la elección. “Incluso todavía están por notificarme, yo creo que ya lo hicieron, de que yo no hable nada del proceso electoral con la amenaza de que van a levantar un listado, van a hacer un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor o utilizar las infracciones en el momento de la calificación de la elección. Fíjense por dónde van.

“¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial?”, acusó López Obrador.

“El Tribunal no es actor”

"En los procesos electorales, generalmente, yo les digo, el Tribunal Electoral y las instituciones electorales no estamos en campaña”, dijo Mónica Soto en entrevista con Joaquín López Dóriga, quien le preguntó expresamente sobre lo dicho por el mandatario.

“Yo siempre trato de hacer esta aclaración y dejarlo claro a la ciudadanía, o a las autoridades electorales, a los propios partidos políticos. El Tribunal no está en campaña, el Tribunal no es parte, no es actor o actora del proceso electoral, es la última instancia", aseveró.

Mónica Soto planteó que, en última instancia, tienen que ver las cosas en general y en perspectiva, y hacer lo que les toca, que es resolver los medios de impugnación.

“Las pasiones que se dan en los procesos electorales al Tribunal Electoral no le tocan y tenemos que estar siempre con una visión de fortaleza y tomar distancia a la dinámica del proceso”, dijo.

Remarcó que en el Tribunal “no nos involucramos y únicamente resolvemos lo que llega a nuestra instancia”.

“Golpe de Estado técnico”

–¿Qué opina que el presidente de la República esté manejando que se prepara un golpe de Estado técnico porque le están juntando todas sus violaciones a la ley para presentarlas al Tribunal Electoral y que el día de la calificación de la elección se eche para atrás haciendo o cometiendo, como él dice, un golpe de Estado técnico? –preguntó López Dóriga.

La magistrada respondió que es importante saber qué pasa para no caer en alguna situación de dudas o especulaciones.

Expuso que la ley y la Constitución establecen causales específicas de nulidad de elección, aunque mencionó que se han anulado comicios municipales por violencia política por razón de género.

También mencionó que se anulen el 25 por ciento o más de las casillas en todos los distritos y otro tipo de irregularidades graves.

–Y la intervención del presidente también… –dijo el conductor.

“Como tal no está establecida como una causal de nulidad expresa, pero digamos que la intervención de cualquier servidor o servidora pública se analiza y tiene que ver y entraría en la causal de algunas violaciones a la Constitución”, respondió la magistrada.

–Pero usted rechaza la versión presidencial de un golpe de Estado técnico…

“El Tribunal Electoral está haciendo lo que le toca hacer, que es resolver todos los medios de impugnación y, por supuesto, garantizando que el voto de la ciudadanía sea respetado (…) El Tribunal ni pone ni quita candidatos, el Tribunal lo que hace es valora lo que se presenta en un expediente para determinar si estuvo apegado a la ley”, remarcó Mónica Soto.

“Nosotros no podemos atraer, no seguimos de oficio (…) nosotros no somos Ministerio Público, no vamos a ir a investigar. Recibimos un expediente y sobre ese tenemos que hacer un análisis exhaustivo de las pruebas y hacer valoración de ellas”, concluyó.