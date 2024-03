Manuel López San Martín defiende su derecho a la libre expresión y ofrece “imparcialidad” en debate

CIUDAD DE MÉXCO (apro).- El periodista Manuel López San Martín, a quien la coalición Morena-PT-PVEM intenta remover como uno de los dos moderadores en el primer debate presidencial, defendió su derecho a la libertad de expresión y del ejercicio periodístico y ofreció “imparcialidad” para la conducción del enfrentamiento televisivo entre los presidenciables el próximo 7 de abril.

“Es muy distinto el rol de un periodista al frente de un espacio noticioso, que el de un moderador en un debate. En un programa periodístico es posible fijar postura y emitir comentarios y críticas; en un debate la IMPARCIALIDAD es condición necesaria”, aseguró en su cuenta de X.

Así lo dijo ayer por la noche, luego de que los partidos de la coalición “Sigamos haciendo historia”, que impulsa la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, solicitaron al Instituto Nacional Electoral removerlo con el argumento de que no garantizaría imparcialidad, debido a los comentarios críticos que el pasado viernes 22 hizo contra el exsubsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell.

López San Martín fijó su postura en cinco puntos. El primero fue que “López-Gatell NO es candidato a cargo alguno ni forma parte del equipo de campaña de candidatura alguna”.

Aseguró que “la crítica y señalamiento a lo que considero un PÉSIMO trabajo se da en el marco de la LIBERTAD de expresión y mi ejercicio periodístico”. Los periodistas, agregó, “tenemos derecho de criticar a servidores públicos y exfuncionarios, así como sus decisiones de gobierno”.

Como cuarto punto destacó las diferencias entre conducir un espacio de noticias y moderar un debate. Por último, aclaró que “el debate debe ser un ejercicio de contraste de ideas, propuestas y visiones, donde luzcan las candidaturas, no los moderadores”.

El pasado 8 de marzo, los periodistas Manuel López San Martín y Denisse Maerker como moderadores del primer debate presidencial. Aunque fueron electos por unanimidad, el conductor de MVS y TV Azteca fue propuesto por la consejera electoral Carla Humphrey, identificada como simpatizante del PAN.

?? Sobre la solicitud de Morena-PT-Verde pidiendo se me remueva como moderador del Primer Debate presidencial, por criticar al exsubsecretario de Salud Hugo López-Gatell, algunas consideraciones:



1) López-Gatell NO es candidato a cargo alguno ni forma parte del equipo de… pic.twitter.com/8e1iSc5hkc — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 26, 2024

El domingo pasado, cuestionada sobre los comentarios del conductor relacionados con López-Gatell, la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, afirmó: “No me pareció lo que dijo, esta denostación a una persona. Puedes no estar de acuerdo, pero está denostación que se hace y luego aparte querer ser imparcial en un debate, sí es importante que se revise”. No obstante, alardeó: “De todas maneras vamos a ganar el debate, aunque él sea el moderador”.