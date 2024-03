Jorge Álvarez Máynez asegura que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez plagian sus propuestas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia, llamó a sus contrincantes, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez “candidatas de plagio y de montajes”, al asegurar que una copió sus propuestas y la otra recreó un spot con universitarios.

En la toma de protesta de los candidatos de la Ciudad de México, el aspirante presidencial enfatizó que van a modificar la forma en que se hace política en este país y que dirán las cosas por su nombre, porque tienen mucho que remontar.

“Plagiaron, se fusilaron todo esos candidatos; se fusilaron el color del INE, se plagiaron su tesis, se plagiaron el fosfobús, son los candidatos del plagio; y la otra es la candidata de los montajes: vean como en sus spots sale con unos universitarios, que me digan ¿cuál es esa universidad?, ¿cuál es ese hospital al que fueron, ¿por qué no se atreven a ir a un hospital de a deveras, a una escuela de las 125 mil escuelas que tienen abandonadas o a una universidad de las que les han dado la espalda?”, cuestionó.

El zacatecano también llamó a los candidatos opositores por la Jefatura de la Ciudad de México, Clara Brugada, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y Santiago Taboada, de la coalición Va por la Ciudad de México, de ser candidatos basura, esto en referencia a los carteles que han colocado en la capital, lo cuales calificó de basura electoral.

“Quiero empezar diciendo que no es menor el tema que he criticado consistentemente de la señora Clara Brugada y del señor Santiago Taboada de inundar, de llenar con basura a nuestra ciudad, esa basura se convierte también en un foco de infección, de contaminación para el aire, para el agua que toman nuestros niños, el aire que respiran, a mí me hierve la sangre de ver campañas basura de candidatos basura”, resaltó.

Al abordar el tema de la capital de mexicana, el aspirante presidencial también se comprometió a invertir 30% de los 100 mil millones de pesos de su Plan Nacional de Construcción y Prosperidad para el Valle de México.

“Presentamos un Plan Nacional para la Construcción de Prosperidad en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que incluye un aumento de 100 mil millones de pesos… Hoy me comprometo aquí con Salomón a que el 30% de ese fondo lo vamos a invertir en el Valle de México, que vamos a destinar 300 mil millones de pesos extraordinarios”, afirmó.