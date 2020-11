Esmeralda exige castigo para su expareja, quien la atacó con ácido

PUEBLA, Pue. (apro).- Esmeralda Millán demandó castigo para su expareja sentimental, Fidel N., quien el 2 de diciembre de 2018, en venganza porque ella decidió terminar la relación, le lanzó ácido a la cara, cuello y pecho.

“Tengo miedo de que a dos años lo dejen libre”, expresó Millán, luego de que por cuarta ocasión se canceló la audiencia intermedia que debía realizarse este jueves, debido a que abogados del acusado demandaron una prórroga.

La joven de 26 años, madre de dos niños, dijo que vive con temor porque, además, la Fiscalía General del estado no hecho nada para detener a los tres cómplices que ayudaron a su expareja para atacarla.

“Yo me separé en octubre (2018) de él porque había mucha violencia y mis hijos ya estaban grandes y veían todo. Yo decidí separarme, él no aceptó eso y me amenazó, me dijo que si no era de él no iba a ser de nadie, y a las semanas fue que me agredió”, relató.

Esmeralda se cambió a la casa de su madre, en la colonia Misiones de San Francisco, en el municipio de Coronango. El 2 de diciembre de 2018, cuando ambas salían del domicilio para ir a un baño de vapor, fueron atacadas por Fidel, ayudado por tres sujetos que a la fecha siguen libres.

“Sigo con el temor de que me vayan a hacer otra cosa, pero no por eso voy a callarme o a estar encerrada en mi casa esperando a que me hagan justicia. Estoy aquí ahorita, pidiendo que se me haga justicia y que no haya más mujeres así, agredidas con ácido”.

Millán indicó que mientras Fidel no sea sentenciado, teme que lo dejen en libertad, pese a que existe la prueba de que él también resultó lesionado por el ácido al momento del ataque.

Acompañada de representantes de organizaciones feministas, la joven relató que a la fecha se ha sometido a cuatro cirugías en rostro, cuello y pecho, pero aún le faltan cinco o seis operaciones para poder recuperarse.

Esmeralda se quejó de que hasta ahora no ha recibido apoyo por parte del gobierno de Puebla y ha tenido que costear parte de su tratamiento. La ayuda la ha recibido de organizaciones civiles y de cirujanos de la Ciudad de México.

La diputada federal Julieta Vences hizo un pronunciamiento este día para exigir a la Fiscalía General de Puebla que garantice la impartición de justicia para Esmeralda.

“Esta institución no puede permitirse dejar en la impunidad el sufrimiento constante que vive Esmeralda; en sus instancias tienen la responsabilidad de dejar caer todo el peso de la ley a este acto de odio”, reclamó la legisladora.

Añadió: “Lo que sí necesita permitirse es dejar un antecedente histórico de que este atentado a la dignidad y a la vida humana debe ser castigado. Una resolución a favor de Millán emitirá un mensaje a todas las mujeres que han sido lastimadas por éste y todo tipo de violencia de género”.