"Fifís" y "chairos" en libros de bachillerato de Puebla... para explicar "igualdad social"

PUEBLA, Pue. (apro).- El secretario de Educación de Puebla, Melitón Lozano Pérez, defendió que se usen los términos “fifís” y “chairos” en los libros de texto, para explicar a los estudiantes de bachillerato la “igualdad social”.

El funcionario dijo que esas palabras no están incluidas en textos gratuitos, sino en uno que fue elaborado por una editorial particular, pero el fragmento como tal destaca en la página oficial de la Secretaría de Educación del estado.

En la página 24 del Programa de Ciencias Sociales, Historia Socioeconómica de México, para quinto semestre de bachillerato, aparece una situación “en contexto” para entender la “igualdad social”, y habla sobre la afectación que tuvo “la marcha fifí” para un chofer de transporte público y para empleadas domésticas que fueron obligadas por sus patrones a cargar pancartas.

El polémico ejercicio es la siguiente: “Estaba cenando y viendo mi ‘face’ cuando mi papá, quien es chofer del transporte público, nos platicó que el tráfico durante su turno del día estuvo terrible por “la famosa marcha Fifí” y fue muy desgastante, ya que la micro utilizó mucha gasolina y hubo pocos usuarios, sacando muy poco económicamente ese día, y como tenía que pagar la letra de la casa, la luz, el teléfono y otras cuentas, pues casi no le va a alcanzar.

“Seguí viendo mi face y principalmente los memes de la marcha que me dieron mucha risa, pero mi mamá que se enoja y que me regaña porque algunas de sus amigas que son empleadas domésticas cargaron las pancartas de sus patrones y me dijo: ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras cargado las pancartas de tus patrones? Porque si te niegas no te pagan el día.

“Ahora ya tengo muchas dudas. ¿Por qué marchan? ¿Por qué Fifís y Chairos? ¿Qué características tienen los Fifís y los Chairos? ¿A cuál de estos grupos pertenezco? Cuando trabaje, ¿me alcanzará pagar mis cuentas? ¿Qué contradicciones económicas y sociales tiene el país? ¿Por qué hay tantas desigualdades en el país? ¿Quién ha hecho algo para evitar esa desigualdad?”.

Lozano rechazó que con el uso de los términos “fifí” y “chairos” se busque un adoctrinamiento hacia los jóvenes; por el contrario, dijo, se pretende generar posturas críticas entre los estudiantes con situaciones “reales”, que los lleven “a la reflexión”.

Afirmó que esas expresiones están ligadas a la realidad que viven los jóvenes, y rechazó que se emitan juicios de verdad o valor en torno a ellos. Más bien se hace uso de “herramientas actuales” de enseñanza, abundó.

Por su lado, el senador por Veracruz Julen Rementería del Puerto publicó un mensaje en sus redes sociales donde acusa al gobierno de Puebla de estar “adoctrinando” a los jóvenes a través de las escuelas y sus programas de estudio.

“Srio. @emoctezumab le exijo que respete la ley y sancione a los responsables”, reclamó.

Otros usuarios de las redes sociales consideraron que el uso de estos calificativos en un libro de texto aprobados por la Secretaría de Educación de Puebla para el grado de bachillerato genera división y resentimiento entre los mexicanos.