Mujer le pega a escolta y encara a AMLO para exigirle quimioterapias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer que exigía quimioterapias contra el cáncer cacheteó a un elemento de logística de la caravana de camionetas donde viajaba el presidente Andrés Manuel López Obrador tras terminar un evento en Playas de Rosarito, Baja California.

En un video que circula en redes sociales, fechado el 29 de noviembre, se aprecia a la mujer, quien se identificó como Iraís García, colocándose enfrente de la camioneta blanca donde viajaba López Obrador, con una enorme pancarta que pretendía extender frente a la misma.

Cuando uno de los integrantes de logística intentaba abrirle paso al vehículo, la mujer enojada le dio el golpe en la cara, pues otra mujer que también estaba enfrente trastabilló frente al vehículo.

Al abofetearlo, le gritó: “¡Que no la agarres!” y él le decía: “¡Tranquila!”, pero ella seguía gritando: “Queremos quimioterapias”.

Después, la mujer pidió: “frénate, frénate” y cuando consiguió instalarse en la ventana del copiloto donde viajaba López Obrador, dijo: “Nuestros familiares se están muriendo, ya no tenemos quimioterapias para el lunes. ¿Cuál es la solución? ¡Queremos medicamentos!”, dijo. López Obrador le señaló a alguien para que la atendiera.

Familiar de paciente con cáncer “cachetea” a integrante de la ayudantía del presidente @lopezobrador_



Sucedió en Playas de Rosarito, Baja California pic.twitter.com/ybALGfx7b0 — Sara Pablo Nava (@sarapablo1) November 29, 2020

Al ser entrevistada, la mujer comentó: “Queremos quimioterapias. No hay quimioterapias para ni infantil ni para mama. Estamos hartos. ¡Imagínate! Si yo no tengo quimioterapias, si yo no tengo cáncer, y las mamás tampoco y los niños tampoco. ¡No queremos más gente muerta!”

–¿Tienes algún familiar enfermo? –le preguntaron los reporteros.

–Sí y es una lástima que no nos hagan caso, que digan que es muy buen presidente. ¡Si es muy buen presidente queremos quimioterapias! Tenemos 759 días sin quimioterapias. ¡Estamos hasta el gorro, hasta el gorro! –expuso.

“¿Quiere matar más gente? Porque supuestamente ya las compró. Si ya las compró, las queremos ver. Para el lunes ya no tenemos quimioterapias, es una vergüenza”, añadió.

–¿Qué familiar tienes enfermo?

–Mi abuela, o sea, no la voy a dejar morir porque supuestamente ya las compraron. ¡Es una vergüenza!

–¿Qué piensas de que no te haya escuchado?

–Supuestamente me escuchó, pero siempre hace lo mismo: te dan largas, te dicen: ‘si, ya hay medicamento’. Es una vergüenza.

–¿Dónde está tu abuela?

–En el general.

–¿Qué te dijo el presidente?

–Que hable con no sé quién de entre tanta, tanta gente. Ya ni siquiera sé quién es.