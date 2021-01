Entre esperanza e incertidumbre, llega vacuna anti covid a Zacatecas

ZACATECAS, Zac. (apro).- ).- "La vacuna es como la primera recompensa de tantos meses de trabajo", dice Erik Villareal, radiólogo en la Unidad de Especialidades Médicas (Uneme) covid, quien durante 10 meses ha atendido a más de 400 contagiados y se alista para recibir la primera dosis de Pfizer.

Poco después de las 20 horas de este martes, las primeras 4 mil 600 dosis de la vacuna contra covid-19 llegaron a la 11 zona militar de Guadalupe, desde donde serán distribuidas a 12 centros de vacunación en la entidad.

Erik tuvo que registrarse esta noche poco después de las 20:30 en un sistema –a través de su teléfono celular-- para poder acceder a un turno que le permita recibir la dosis que espera lo proteja del virus y no le genere reacciones adversas.

"Me tardé unos 10 minutos en entrar a la plataforma para registrarme y tener un turno para vacunarme, me toca mañana a las 11 de la mañana, llegaré puntual, no me vayan a saltar. Entra la adrenalina de cómo va a reaccionar mi cuerpo. Ahora lo que venga, física y mentalmente estoy preparado, confío que la vacuna ayude a mi cuerpo a resistir al virus", explica.

Cuando el padre y la madre de Erik se enteraron que recibiría la vacuna, le desearon que eso le ayude a mantenerse fuerte y sin ser atacado por el virus.

"Queremos que sigas sin contagiarte hasta que se acabe esto", le dijeron en casa, con emoción y esperanza de que el radiólogo de 27 años siga libre del virus como hasta ahora, pese a que se encuentra en la primera línea de atención.

En la Uneme covid-19 de la Secretaría de Salud, donde en diciembre llegaron a atender hasta 75 pacientes en un día, se calcula que al menos 60% del personal se contagió del virus, e incluso hay quienes lo han contraído por segunda ocasión.

"Hay incertidumbre, estamos contentos, pero con miedo por las reacciones severas que esta vacuna pudiera generarnos, sobre todo a las personas que tenemos alguna alergia. Soy alérgica a medicamentos, pero debo vacunarme. Yo ya me contagié del virus hace dos meses, y hay compañeros que tras haberse contagiado no han podido regresar", dice la doctora Roxana Ruiz Félix.

Desde la mañana, a la Uneme llegó personal de la Guardia Nacional y del Ejército. Se habilitaron espacios de primer contacto con camillas y carros rojos, para estar preparados en caso de que en alguno de los vacunados y vacunadas la dosis de Pfizer pudiera generar reacciones adversas.

"Es cierto que la vacuna da esperanza, pero ojalá que se vacune a los médicos y el personal que se ha rehusado a atender en hospitales por el miedo a ser contagiados. Nos urgen relevos, porque el cansancio que tenemos es insoportable y a causa de él la atención a los pacientes no tiene la misma calidad, no porque no queramos, sino por el nivel de agotamiento extremos", apunta la doctora Ruiz Félix, quien apenas a las 21:30 iba saliendo de su turno en el hospital covid.

"Apenas llegue a mi casa me voy a registrar para que me vacunen", añade.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, esta noche llegaron a Zacatecas las primeras 4 mil 600 dosis de la vacuna Pfizer contra el covid-19, que serán aplicadas al personal de salud que atiende a pacientes portadores del virus SARS-CoV-2 en hospitales de la Secretaría de Salud local, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, IMSS e ISSSTE.

"Es una esperanza de que podamos trabajar un poco más tranquilos, sobre todo por la nueva cepa que se está presentando. Me encantaría que se vacunara la demás gente, porque si bien hay vacuna, nosotros seguiremos aquí sin relevos", insiste la doctora Roxana Ruiz Félix.

A la fecha, en Zacatecas han enfermado 3 mil 300 integrantes del personal de salud, de los cuales 2 mil 500 se recuperaron de la enfermedad y 53 fallecieron.

En la Uneme covid de la Secretaría de Salud trabajan alrededor de 40 médicos, unas 150 enfermeras y enfermeros, así como personal de radiología y de servicio social, choferes de ambulancias, personal de limpieza y vigilancia, entre otros. Todos deberán recibir su vacuna mañana.

Las 4 mil 600 dosis fueron recibidas en la zona militar por la delegada del IMSS en Zacatecas, la doctora Sandra Durán, quien coordinó el operativo de aplicación de las vacunas en conjunto con personal militar.